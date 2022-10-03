【國慶攻略】出遊股翻身戰 盤點受惠股

香港市民在放寬「0+3」後踴躍計劃外遊之際，內地居民亦趁疫情緩和、防疫政策未再收緊之際，於現時的「十一黃金周」積極出行，帶動相關投資機遇。

經歷8月內地疫情的小幅度復發後，目前內地的每日新增感染個案再度回落至1,000宗以下。另外，9月未見防疫政策從嚴，例如月初封控的成都已於9月19日起無事解封，另外國務院聯防聯控機制9月29日重申「科學精准抓好疫情防控工作。堅決防止簡單化、『一刀切』和層層加碼，引導人員安全、有序流動」。

美團 （03690） 9月27日的用戶調研顯示，超過五成用戶會選擇在出遊前3天內甚至當天臨時制訂計劃。國慶假期前一周，「本地遊、周邊遊」等關鍵詞搜索量環比暴漲440%；北京、上海、南京、蘇州、廣州、成都、深圳、杭州等城市搜索增幅明顯。公司估計，自9月28日起，住宿、景區、交通等旅遊品類有望迎來新的預訂小高峰。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

專訪國策專家趙文利 談末季兩大催化劑【下一頁】

摩根士丹利指出，內地旅客轉至以本地遊及短途遊為主的出行方式，導致了航空客運量需求復甦的緩慢及滯後。雖然即日來回及本地遊的興起也影響酒店房間需求，但在Staycation及短期跨省遊的支持下，內地酒店業復甦仍比航空業好。因此，要買國慶假期的出行受惠股，航空股並非首選。

摩根士丹利指出，在中國維持「動態清零」方針下，業務具本地旅客支持的出行受惠股是首選，而酒店股是其中之一。此外，疫情導致不少個體戶酒店結業，而包括華住酒店 （01179） 在內的連鎖酒店品牌則可搶佔市場，故享有市場結構改變的機遇。

另外獲摩根士丹利看好的受惠股是免稅店股，主要是中國中免 （01880） 。由於未能出國旅遊，內地居民對高端消費品的購買力留在本土，而免稅店有能力分一杯羹。

其餘出行受惠股如下：

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...