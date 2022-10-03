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【Q4策略】恒指能博反彈嗎？可沿4大主綫部署（含高息股）（附目標價及恒指預測區間）

研究報告 11:05 2022/10/03

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恒指萬七，從歷史估值看，已掘吸引水平，只可惜今時不同往日，金融市場上出現不少長達40年的重要趨勢遭打破，即很多過往的參考數據，走勢規模，都要重新評估，港股又是何種竟況？

恒指第3季收17222點，是2011年以來新低水平；第三季「埋單」累跌4637點或21.2%。在累積跌幅下，第4季港股能有像樣的反彈嗎？

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專訪國策專家趙文利 談末季兩大催化劑【下一頁

第三季由於國內疫情反覆拖累經濟增長，外加美聯儲加息和地緣政治衝突，恒指創逾十年新低，但第一上海對港股第四季保持樂觀，主要因為：

  • 國內經濟轉型仍在進行中，流動性也能保持適當充裕，貨幣和財政政策更有靈活性，受外圍美聯儲加息的衝擊較小，宏觀經濟基本面也相較更加穩定。
  • 本港今年以來入境隔離政策逐漸放寬，9月26日更將隔離政策放寬至「0+3」，政策有所超預期，未來更有望放寬至「0+0」。此輪政策放開利好海外人士訪港、本地出遊及經香港中轉的客流增長，看好香港本地出行產業鏈的紅利，帶動香港本地上市企業疫後復甦。
  • 港股現時股價吸引，在企業盈利上升預期之下，低估值的港股仍然具有很好的吸引力。目前恒生指數相當於2022年的8.9倍市盈率和1倍市淨率，股息率為4.8%；恒生國企指數相當於2022年的7.8倍市盈率和0.9倍市淨率，股息率為5.6%。港股現時估值對比其他市場仍具有較好的安全邊際。

第一上海預計2022年第四季恒生指數合理價位區間為15000至21800點，對應2022年預期市盈率8至11倍，恒生中國企業指數區間為5000至7380點，對應2022年預期市盈率6至9倍。和目前指數水平相比，恒指和國指2022年最高有25%和21%的上升潛力。

第一上海推薦四大主綫

主綫一：高分紅，低估值和盈利能力提升的電信運營商板塊

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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