【Q4策略】恒指能博反彈嗎？可沿4大主綫部署（含高息股）（附目標價及恒指預測區間）

下一篇文章
【國慶攻略】出遊股翻身戰 盤點受惠股
恒指萬七，從歷史估值看，已掘吸引水平，只可惜今時不同往日，金融市場上出現不少長達40年的重要趨勢遭打破，即很多過往的參考數據，走勢規模，都要重新評估，港股又是何種竟況？
恒指第3季收17222點，是2011年以來新低水平；第三季「埋單」累跌4637點或21.2%。在累積跌幅下，第4季港股能有像樣的反彈嗎？
專訪國策專家趙文利 談末季兩大催化劑【下一頁】
第三季由於國內疫情反覆拖累經濟增長，外加美聯儲加息和地緣政治衝突，恒指創逾十年新低，但第一上海對港股第四季保持樂觀，主要因為：
第一上海預計2022年第四季恒生指數合理價位區間為15000至21800點，對應2022年預期市盈率8至11倍，恒生中國企業指數區間為5000至7380點，對應2022年預期市盈率6至9倍。和目前指數水平相比，恒指和國指2022年最高有25%和21%的上升潛力。
第一上海推薦四大主綫
主綫一：高分紅，低估值和盈利能力提升的電信運營商板塊
欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。
新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！
...
訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！
計劃詳情
撰文 : 林斯凱 MoneyTimes
欄名 : 券商有路捉