【見底時機】內房最壞時刻 建銀國際趙文利配置有法

內房前景似乎仍未見明朗，從8月銷售數字來看，行業略有改善，市場繼續關注行業何時見底。建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利在接受本報專訪時表示，內房最壞情況正在過去，明年有望觸底反彈。

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內地當局今年以來推出多項樓市放寬措施，趙文利認為，效果體現需時，預計今年底或者明年，多項政策的疊加效應會更明顯。趙文利表示，短期內對固定資產投資，以至整體經濟增長有一定拖累，但最壞情況正在過去，預計內房行業明年將會觸底反彈。

據國家統計局數據，今年首8月，內地商品房銷售額約8.6萬億元，按年跌27.9%。建銀國際指，8月份全國房地產銷售情況略有改善，單月的按年變幅自4月以來有所收窄，從4月的負46.6%逐步改善至8月的19.9%。

就個別股份而言，趙文利認為，要看它的債務問題，包括財務報告審計等進展。但是，更重要的是把問題企業和比較優質的企業區分，

「若風險隔離（Isolation of Risk）牆如果設定好，整體內房行業的系統性風險才能得到較有利保障，中長期發展來講，行業還是會回到相對平穩的軌道。」

從房企償還債務的壓力來看，趙文利稱，早前市場

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