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英倫銀行無限量買長債仍非治本上策

財金專欄 2022/10/03

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憂慮經濟衰退和通脹高居不下，環球多個主要股市出現股債雙殺局面。

除股市外全球債市連日來持續波動，歐美通脹升幅驚人，市場預計歐元區公布最新消費物價指數，將再創歷史新高或逼近10%，主因是俄烏戰事持續，促使

...

撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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