英倫銀行無限量買長債仍非治本上策 財金專欄 2022/10/03 分享： 分享： 憂慮經濟衰退和通脹高居不下，環球多個主要股市出現股債雙殺局面。 除股市外全球債市連日來持續波動，歐美通脹升幅驚人，市場預計歐元區公布最新消費物價指數，將再創歷史新高或逼近10%，主因是俄烏戰事持續，促使 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 多國央行加息 環球股市現調整壓力 2022/09/26 多國央行加息 環球股市現調整壓力 美國住屋租金短期推升 成為通脹元兇 2022/09/19 美國住屋租金短期推升 成為通脹元兇 油價及亞洲貨幣仍具下行空間 2022/09/13 油價及亞洲貨幣仍具下行空間 央行進取加息 帶動債市步入熊市 2022/09/05 央行進取加息 帶動債市步入熊市 歐洲能源危機 衍生金融困局 2022/08/29 歐洲能源危機 衍生金融困局 美國聯儲局 新西蘭央行 澳洲央行 量化寬鬆 債券 美元 人民幣 美滙指數 歐元 英鎊