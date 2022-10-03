英倫銀行無限量買長債仍非治本上策

憂慮經濟衰退和通脹高居不下，環球多個主要股市出現股債雙殺局面。

除股市外全球債市連日來持續波動，歐美通脹升幅驚人，市場預計歐元區公布最新消費物價指數，將再創歷史新高或逼近10%，主因是俄烏戰事持續，促使

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