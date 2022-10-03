李家超10.1講話藏玄機 通關好事近？ 財金專欄 2022/10/03 分享： 分享： 香港要復常，重奪國際競爭力，先決條件是盡快通關。現時看來，10月下旬，通關的好消息將陸續有來，即香港恢復聯通國際，放寬入境防疫至0+0，內地則進一步放鬆港人入境。 特首李家超的首份施政報告10月19日出 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 競標角逐關愛隊 地區混戰誰得益？ 2022/09/30 競標角逐關愛隊 地區混戰誰得益？ 有政戲 - 金融峰會省招牌 重量級巨頭紛允來港 2022/09/29 金融峰會省招牌 重量級巨頭紛允來港 有政戲 - 李家超談寬限5提「謹慎」 0+0要等多久？ 2022/09/28 李家超談寬限5提「謹慎」 0+0要等多久？ 有政戲 - 港推0+3深圳急防控 通關路更難？ 2022/09/27 港推0+3深圳急防控 通關路更難？ 有政戲 - 港府突拍板0+3 為何比台更進取？ 2022/09/26 港府突拍板0+3 為何比台更進取？ 施政報告 李家超 國慶 譚耀宗 政治