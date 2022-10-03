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李家超10.1講話藏玄機 通關好事近？

財金專欄 2022/10/03

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香港要復常，重奪國際競爭力，先決條件是盡快通關。現時看來，10月下旬，通關的好消息將陸續有來，即香港恢復聯通國際，放寬入境防疫至0+0，內地則進一步放鬆港人入境。

特首李家超的首份施政報告10月19日出

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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