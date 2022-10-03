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忽視獨立審查 英財相自招惡果

財金專欄 2022/10/03

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英國新政府的迷你財政預算案，上周觸發英鎊急挫及債息急升，幸好英倫銀行緊急入市買債解救，總算避過一場與2008年雷曼兄弟破產等級相若的金融危機。

原本英國面對嚴峻的通脹高企及能源危機，新政府甫上台應要果斷

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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