忽視獨立審查 英財相自招惡果 財金專欄 2022/10/03 分享： 分享： 英國新政府的迷你財政預算案，上周觸發英鎊急挫及債息急升，幸好英倫銀行緊急入市買債解救，總算避過一場與2008年雷曼兄弟破產等級相若的金融危機。 原本英國面對嚴峻的通脹高企及能源危機，新政府甫上台應要果斷 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 鎊滙貶值逾兩成 英倫置業好時機？ 2022/09/30 鎊滙貶值逾兩成 英倫置業好時機？ 英鎊貶值逾兩成 英國置業好時機？ 2022/09/29 英鎊貶值逾兩成 英國置業好時機？ 國金札記 - 意首誕女總理 歐盟黑天鵝事件？ 2022/09/29 意首誕女總理 歐盟黑天鵝事件？ 國金札記 - 卓慧思「推冧」英鎊 辛偉誠預言神準 2022/09/28 卓慧思「推冧」英鎊 辛偉誠預言神準 國金札記 - 英鎊跌早埋伏綫 弱勢難扭轉 2022/09/27 英鎊跌早埋伏綫 弱勢難扭轉 經濟 政治 英國 金融 英鎊 財政預算案 卓慧思 銀行