【大鱷有話說】基金大佬齊齊預示美國衰退

美股上周急挫,對沖基金Citadel創始人Ken Griffin和索羅斯昔日拍擋Stanley Druckenmiller指出,美國經濟衰退已不可避免,並且很有可能發生在2023年。二人目前分別排名彭博富豪榜第36和167名,如此份量,怎能不聽?

對沖基金Citadel創始人Ken Griffin表示,美國經濟衰退的可能性很大,問題在於衰退將會在何時發生以及會有多嚴重。

Griffin認為,總體而言,美國經濟將實現「硬著陸」:

每個人都喜歡預測衰退,而且真的會有衰退,要實現(衰退)只是時間問題。我們預計,美國經濟最早將於明年陷入衰退。

It’s just a question of when, A recession could happen as soon as next year.

Griffin指出,此前飈升的通脹使得美聯儲採取必要的行動,在連續三次將基準利率上調75個基點後,美聯儲還曾表示將採取更多措施來降低通脹。Griffin對此表示:

要讓美聯儲在抑制通脹的同時又不讓經濟放緩太多,坦白說,這是一項艱巨的工作。通脹有心理因素,美國人不應該開始認為通脹率超過5-6%就是常態。重要的是,我們不要讓通脹預期變得不穩定。

當前形勢,詳見附圖的興證張憶東評論。

