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大摩首席策略師：美元供應萎縮 美股漲勢短暫（第二版）

財金猛人追蹤 00:33 2022/10/05

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第二版：

摩根士丹利首席股票策略師Mike Wilson在本周一的報告寫道，即使市場押注美聯儲最早從明年5月起降息實現「鴿派轉向」，但是由於全球美元供應正在萎縮，市場波動的可能性仍在上升，因此美股在可見的未來仍將走低。

上周，Wilson已發出警告，美元過於強勢的走勢對股市等風險資產造成了難以為繼的局面，甚至很有可能造成新一輪的金融或經濟危機。
根據他的預測，美元指數每上漲1%，就會對標普500指數收益產生0.5%的負面影響，到四季度，標普500指數成分股的利潤可能下降10%。
他指出，利率上升會增加企業和家庭的借貸成本，從而拖累經濟；而美元走強則會使新興經濟體更難償還美元債。
因此，隨着利率繼續上升和美聯儲不斷收縮資產負債表，Wilson預計這可能會在包括美國在內的一些國家引發危機。
Wilson強調，問題已經開始顯現：M2資料在過去的12個月裏已經開始收縮。歷史經驗表明，貨幣供應量的收縮與股市的走勢往往具有相關性。
Wilson認為，美聯儲停止加息和縮表是否足以避免危機，還有待觀察，但要避免企業利潤衰退已經太晚了。更何況美聯儲主席鮑威爾之前堅稱，美聯儲不能冒險過早降息，因為擔心通脹可能變得更加根深蒂固。
周一，聯合國貿易和發展會議在一份報告中表示，如果美聯儲繼續提高借貸成本，可能會嚴重損害新興經濟體。
Wilson的評論如下：

政策調整的預期可能引發股市大漲，但漲勢短暫。在美聯儲調整政策最終到來之前，股市可能繼續走低。

—————

第一版：

美股上周急挫，對沖基金Citadel創始人Ken Griffin和索羅斯昔日拍擋Stanley Druckenmiller指出，美國經濟衰退已不可避免，並且很有可能發生在2023年。二人目前分別排名彭博富豪榜第36和167名，如此份量，怎能不聽？

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對沖基金Citadel創始人Ken Griffin表示，美國經濟衰退的可能性很大，問題在於衰退將會在何時發生以及會有多嚴重。
Griffin認為，總體而言，美國經濟將實現「硬著陸」：
每個人都喜歡預測衰退，而且真的會有衰退，要實現（衰退）只是時間問題。我們預計，美國經濟最早將於明年陷入衰退。
It’s just a question of when， A recession could happen as soon as next year.

Griffin指出，此前飈升的通脹使得美聯儲採取必要的行動，在連續三次將基準利率上調75個基點後，美聯儲還曾表示將採取更多措施來降低通脹。Griffin對此表示：
要讓美聯儲在抑制通脹的同時又不讓經濟放緩太多，坦白說，這是一項艱巨的工作。通脹有心理因素，美國人不應該開始認為通脹率超過5-6%就是常態。重要的是，我們不要讓通脹預期變得不穩定。

當前形勢，詳見附圖的興證張憶東評論。

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師見地

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