【通脹偵察站】據報OPEC+擬考慮11月每日減產100萬桶 油價曾升逾3%（持續更新）

【油價上升】石油輸出國組織及盟友據報將會考慮下月每日減產逾100萬桶，消息刺激國際油價曾升逾3%。紐約期油08：41報

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【據報OPEC+擬考慮11月每日減產100萬桶】石油輸出國組織及盟友組成的聯盟（OPEC+）本周三召開每月例行部長級會議，討論11月的原油產量，為了遏止近期油價的跌勢，外電引述消息人士稱，聯盟開會時將考慮每日減產逾100萬桶，相當於逾1%的全球原油供應。會議將於維也納油組總部舉行，是自前年3月以來首次舉行面對面會議。

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