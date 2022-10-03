  • 29°C
香港時間 : 20221003日 (週一) 09:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通脹偵察站】據報OPEC+擬考慮11月每日減產100萬桶 油價曾升逾3%（持續更新）

財金 08:46 2022/10/03

分享：

分享：

【油價上升】石油輸出國組織及盟友據報將會考慮下月每日減產逾100萬桶，消息刺激國際油價曾升逾3%。紐約期油08：41報

    點擊圖片放大

據報OPEC+擬考慮11月每日減產100萬桶】石油輸出國組織及盟友組成的聯盟（OPEC+）本周三召開每月例行部長級會議，討論11月的原油產量，為了遏止近期油價的跌勢，外電引述消息人士稱，聯盟開會時將考慮每日減產逾100萬桶，相當於逾1%的全球原油供應。會議將於維也納油組總部舉行，是自前年3月以來首次舉行面對面會議。

欲看完整內容，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機&hellip；&hellip；hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 許江明

欄名 : 通脹偵察站

最新專欄文章

【通脹偵察站】德國9月通脹70年來首見雙位數 料把歐元區通脹推至9.7%（持續更新）
2022/10/01
【通脹偵察站】德國9月通脹70年來首見雙位數 料把歐元區通脹推至9.7%（持續更新）
【通脹偵察站】紐約聯儲銀行行長指下月大加息理據組 料 明年不可能減息（持續更新）
2022/09/01
【通脹偵察站】紐約聯儲銀行行長指下月大加息理據組 料 明年不可能減息（持續更新）
【通脹偵察站】有聯儲局官員認為應加息至4厘以上 通脹要連跌數月才可放慢步伐（持續更新）
2022/08/06
【通脹偵察站】有聯儲局官員認為應加息至4厘以上 通脹要連跌數月才可放慢步伐（持續更新）
【通脹偵察站】美國經濟連續兩季出現萎縮 紐約期油現跌後回穩（持續更新）
2022/07/29
【通脹偵察站】美國經濟連續兩季出現萎縮 紐約期油現跌後回穩（持續更新）
【通脹偵察站】供樓負擔上升 港元1個月拆息突破1厘見逾兩年高位（持續更新）
2022/07/23
【通脹偵察站】供樓負擔上升 港元1個月拆息突破1厘見逾兩年高位（持續更新）
石油輸出國組織 美元 經濟 紐約期油

下一篇文章

【內房危機】「金九」不夠金 中央兩日連出三招撐「銀十」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

普京發動戰爭非一日之寒 KGB權力圈從不信冷戰已完
普京發動戰爭非一日之寒 KGB權力圈從不信冷戰已完
長實百億巨刁與買家對賭？
長實百億巨刁與買家對賭？
意大利換總理 歐洲黑天鵝事件
意大利換總理 歐洲黑天鵝事件
【內房見底未】從八月房企拿地排行榜 掌握內房最新情況（第二版）
【內房見底未】從八月房企拿地排行榜 掌握內房最新情況（第二版）
「債券先生」李永權：欲買美債收息 要留意一個風險
「債券先生」李永權：欲買美債收息 要留意一個風險
英鎊貶值逾兩成 英國置業好時機？
英鎊貶值逾兩成 英國置業好時機？