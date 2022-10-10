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【通脹偵察站】耶倫指OPEC+減產不利全球經濟 美元大升是經濟現實推動（持續更新）

財金 14:41 2022/10/10

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【油價上升】石油輸出國組織及盟友據報將會考慮下月每日減產逾100萬桶，消息刺激國際油價曾升逾3%。紐約期油08：41報

    點擊圖片放大

據報OPEC+擬考慮11月每日減產100萬桶】石油輸出國組織及盟友組成的聯盟（OPEC+）本周三召開每月例行部長級會議，討論11月的原油產量，為了遏止近期油價的跌勢，外電引述消息人士稱，聯盟開會時將考慮每日減產逾100萬桶，相當於逾1%的全球原油供應。會議將於維也納油組總部舉行，是自前年3月以來首次舉行面對面會議。

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撰文 : 許江明

欄名 : 通脹偵察站

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