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冠軍分析師張憶東：港股10月有望出現short cover式反彈

財金猛人追蹤 13:08 2022/10/03

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恒指自9月5日起開始走弱，市況未見回穩，現處17000點左右。截止9月30日，港股沽空成交佔比已達歷史高位。享有冠軍分析師美譽的興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，如中國穩增長政策短期超預期，港股10月有望反彈。

他解釋，短期來看，港股做空力量過多擁擠，一旦中國穩增長政策短期超預期，很容易出現沽空踩踏，港股10月有望出現short cover式反彈

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專訪國策專家趙文利 談末季兩大催化劑【下一頁

9月30日，港股主板沽空成交比為18.5%，處於2015年以來的95.9%分位數水平。（見圖一） 按行業來看，除能源和金融行業外，其餘恒生綜合行業5日沽空成交比均超過2022年以來的60%分位數水平。

2022年恒生綜合行業5日沽空成交比所處的分位數水平（見圖二） 
地產和原材料行業接近最高分位數水平，分別為98.9%及97.8%
科技行業也達到2022年以來的93.9%分位數水平。

港股受到外圍和基本面等多重因素影響，已處於歷史性底部區域。張憶東說……

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撰文 : 鍾采餘 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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