人民幣續貶值 為何AH股溢價未回落？

人民幣滙價下跌，兌美元一度失守7.2關。在以往，每當人民幣滙回落，AH股溢價會收窄，惟今次未有跟隨以往的走勢。人民幣滙價自3月起持續回落，惟今次AH股差價，於3月份收窄，到5月又開始回升，並未有跟隨人民幣回落的走勢。

現時恒生滬深港股AH股溢價指數現時升至150水平，即A股股價較H股高約50%，亦為3月以來最高水平。就AH溢價與人民幣滙價背馳，德邦證券指出，今次AH股溢價並未因人民幣貶值而從高位回落，主要原因在於內外流動性的差異。從內在及外在因素分析如下：

1. A股資產隱含風險溢價提升

從影響A股的流動性因素來看，盡管國內流動性維持充裕，8月中旬人民銀行甚至年內第二次調降政策利率，但是資金利率和10年期國債收益率等無風險利率卻並未因此而下移重心，在過去1個月內，流動性因季末等因素而收斂，利率中樞出現上移，流動性收斂的環境和人民幣滙率貶值壓力，系統性抬升股票資產的隱含風險溢價，在本輪人民幣滙率貶值還未結束之前，A股市場或繼續承受流動性收斂的估值擠出壓力；

2. H股受境外流動性收緊而走弱

從影響H股的流動性因素來看，由於H股位於離岸市場並且港幣以聯繫滙率制度連接著美元指數，在美元指數強勢上漲、美債收益率趨於「熊陡」的作用下，H股受境外流動性收緊的影響而連續走弱，可是由於人民幣滙率的貶值幅度低於美元指數漲幅，A股儘管承受了人民幣滙率貶值的壓力，但是AH股溢價卻能因此繼續保持高位。

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