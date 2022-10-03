消費電子行業現下行態勢 科技股中押注蘋果

美股上周延續跌勢，周五道指更大插逾500點，收報28725點，是近兩年來首次跌破29000點以下；納指和標普亦分別下挫約1.51%。

埋單計算，今年首三季道指累積下跌21%，標指累挫25%，以科技股為主的納指更下滑32%。三大指數皆連續第三個季度下跌，成為2008年金融海嘯以來最長跌浪。

即使如此，美國聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）依然維持鷹派言論，指未來一段時間仍需以高利率來調控市場，美股在2022年最後一季的表現更難翻身。

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市場人士正密切關注接下來企業的季度財報，以判斷後市的走勢。當中存儲芯片企業美光科技（美：MU）於上周四公布了，截至9月1日的2022財年第四財季業績，期內科技營收66.4億（美元‧下同），按年下降19.7%，是近兩年半以來最低營收；淨利潤14.9億元，按年大降45.2%。

美光科技月前曾給出業績指引曾給出業績指引，預計第四財季的營收為68至76億美元，遠低於此前華爾街分析師平均預期的91.4億美元。美光科技表示，當季業績下滑主要是由於手機、PC的個人消費端市場迅速萎縮，導致下游廠商調整庫存。

集團財務數據顯示，智能手機、PC的消費端存儲芯片營收，佔到美光科技2022財年總體營收的48%，此板塊收入比例較上個財年下降了7%，預計2025財年更下降至佔總體營收的38%。

美光科技是存儲芯片三巨頭之一，其財報、財測未低於市場預期，顯示芯片行業所受到的衝擊，而這不景現象正在芯片行業中蔓延開去。

韓國統計局最新的數據顯示，韓國8月份半導體產量按年下降1.7%，與7月份17.3%的增幅相比出現了大幅逆轉，更是韓國半導體產量出現4年多來的首次下降，表明芯片製造商正在逐步適應全球需求放緩的情況。

從美光科技業績看來，科技相關股份仍是少沾手為妙，除了筆者的愛股之一蘋果（美：APPL）。雖然iPhone 14系列需求未如預期般強勁，又有外媒報導蘋果取消下半年iPhone 14系列增產600萬部的計劃，但筆者卻看好其VR以及Apple Glass的技術。換言之，其未來的發展重點會從手機轉換至與元宇宙（Metaverse）相關的工具上，這個科技藍海更值得憧憬。

另外，在美股大幅震蕩中，筆者暫時較為看好銀行股，如早幾期品題的摩根士丹利（美：MS）、高盛（美：GS）、美國銀行（美：BAC）。

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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