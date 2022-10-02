忽視獨立審查 英財相自招惡果 國際 21:45 2022/10/02 分享： 分享： 英國新政府的迷你財政預算案，上周觸發英鎊急挫及債息急升，幸好英倫銀行緊急入市買債解救，總算避過一場與2008年雷曼兄弟破產等級相若的金融危機。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉 2022/09/26 英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉 高通脹＋按息颷 英國樓價或見頂 2022/09/18 高通脹＋按息颷 英國樓價或見頂 意大利換總理 歐洲黑天鵝事件 2022/09/28 意大利換總理 歐洲黑天鵝事件 儲局信號清晰 莫幻想救市 2022/09/22 儲局信號清晰 莫幻想救市 公投吞併烏領土 俄為戰事升級鋪路 2022/09/21 公投吞併烏領土 俄為戰事升級鋪路 你可能感興趣 英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉 20:29 2022/09/26 英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉 高通脹＋按息颷 英國樓價或見頂 21:09 2022/09/18 高通脹＋按息颷 英國樓價或見頂 意大利換總理 歐洲黑天鵝事件 22:13 2022/09/28 意大利換總理 歐洲黑天鵝事件 最新專欄文章 卓慧思減稅U-turn 又話人肉手榴彈？ 今日 卓慧思減稅U-turn 又話人肉手榴彈？ 國金札記 - 忽視獨立審查 英財相自招惡果 今日 忽視獨立審查 英財相自招惡果 國金札記 - 鎊滙貶值逾兩成 英倫置業好時機？ 2022/09/30 鎊滙貶值逾兩成 英倫置業好時機？ 國金札記 - 意首誕女總理 歐盟黑天鵝事件？ 2022/09/29 意首誕女總理 歐盟黑天鵝事件？ 國金札記 - 卓慧思「推冧」英鎊 辛偉誠預言神準 2022/09/28 卓慧思「推冧」英鎊 辛偉誠預言神準 政治 經濟 財政政策 財政預算案 減稅 卓慧思 卡尼 英國