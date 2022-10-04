施羅德：美國必須衰退抗通脹 財金專欄 2022/10/04 分享： 分享： 隨着各國央行意識到通脹不再是短期現象，而是更為根深蒂固的問題，利率正以飛快速度攀升。我們以往就經濟周期需要以多大程度放緩才能遏抑通脹所進行分析，分析顯示，現時美國似乎必須步入經濟衰退，才可擊退面臨的通 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟師及策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 PGIM：礦業公司提高ESG意識 2022/09/30 PGIM：礦業公司提高ESG意識 中金：聯邦基金利率最終加至5厘 2022/09/29 中金：聯邦基金利率最終加至5厘 信銀國際：智能投資顧問崛起 2022/09/28 信銀國際：智能投資顧問崛起 瑞士寶盛：美國通脹難回到2% 2022/09/27 瑞士寶盛：美國通脹難回到2% 光銀林樵基：美聯儲年內再加息1.5厘 2022/09/23 光銀林樵基：美聯儲年內再加息1.5厘 中國 經濟 美國 通脹 貨幣政策 歐元 基金 失業率 財政政策 經濟衰退