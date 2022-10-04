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施羅德：美國必須衰退抗通脹

財金專欄 2022/10/04

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隨着各國央行意識到通脹不再是短期現象，而是更為根深蒂固的問題，利率正以飛快速度攀升。我們以往就經濟周期需要以多大程度放緩才能遏抑通脹所進行分析，分析顯示，現時美國似乎必須步入經濟衰退，才可擊退面臨的通

...

撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟師及策略師

欄名 : 名家觀點

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