施羅德：美國必須衰退抗通脹

隨着各國央行意識到通脹不再是短期現象，而是更為根深蒂固的問題，利率正以飛快速度攀升。我們以往就經濟周期需要以多大程度放緩才能遏抑通脹所進行分析，分析顯示，現時美國似乎必須步入經濟衰退，才可擊退面臨的通

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