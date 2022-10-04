  • 28°C
香港時間 : 20221004日 (週二) 02:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

潤燃併購增 下半年復甦

財金專欄 2022/10/04

分享：

分享：

華潤燃氣（01193）在內地經營城市燃氣分銷業務，包括天然氣管道及壓縮天然氣加氣站，銷售及分銷氣體燃料及相關產品，股價半年回調幅度超過五成，但價值回歸的同時，技術指標亦見超賣，集團表明透過併購快速擴張

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【假後危與機】恒指170整固 數據話港股黃金周「升」（第三版）
2022/10/03
【假後危與機】恒指170整固 數據話港股黃金周「升」（第三版）
中字股實力談 - 港股極超賣 今季望反彈
2022/10/01
港股極超賣 今季望反彈
中字股實力談 - 【港股最壞情況】港股能拒絶直綫下跌 第4季反攻？（總結篇）（第四版）
2022/09/30
【港股最壞情況】港股能拒絶直綫下跌 第4季反攻？（總結篇）（第四版）
中字股實力談 - 國藥保增長 市場漸復甦
2022/09/30
國藥保增長 市場漸復甦
中字股實力談 - 【港股最壞情況】港股三季明日收官或有粉飾 恒指最樂觀是下見16000？（技術篇）（第四版）
2022/09/29
【港股最壞情況】港股三季明日收官或有粉飾 恒指最樂觀是下見16000？（技術篇）（第四版）
每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 天然氣 華潤燃氣（01193） 板塊

上一篇文章

美股未跌完 利率續上調

下一篇文章

施羅德：美國必須衰退抗通脹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

超強美元乃無影劍
超強美元乃無影劍
投資廣角鏡 - 高息愛股派息向前看
高息愛股派息向前看
基本技術看英鎊 底應已見僅震盪
基本技術看英鎊 底應已見僅震盪
有政戲 - 李家超10.1講話藏玄機 通關好事近？
李家超10.1講話藏玄機 通關好事近？
宏觀眼界 - 何處是底
何處是底
未來樓價該不該看淡
未來樓價該不該看淡