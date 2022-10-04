潤燃併購增 下半年復甦 財金專欄 2022/10/04 分享： 分享： 華潤燃氣（01193）在內地經營城市燃氣分銷業務，包括天然氣管道及壓縮天然氣加氣站，銷售及分銷氣體燃料及相關產品，股價半年回調幅度超過五成，但價值回歸的同時，技術指標亦見超賣，集團表明透過併購快速擴張 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【假後危與機】恒指170整固 數據話港股黃金周「升」（第三版） 2022/10/03 【假後危與機】恒指170整固 數據話港股黃金周「升」（第三版） 中字股實力談 - 港股極超賣 今季望反彈 2022/10/01 港股極超賣 今季望反彈 中字股實力談 - 【港股最壞情況】港股能拒絶直綫下跌 第4季反攻？（總結篇）（第四版） 2022/09/30 【港股最壞情況】港股能拒絶直綫下跌 第4季反攻？（總結篇）（第四版） 中字股實力談 - 國藥保增長 市場漸復甦 2022/09/30 國藥保增長 市場漸復甦 中字股實力談 - 【港股最壞情況】港股三季明日收官或有粉飾 恒指最樂觀是下見16000？（技術篇）（第四版） 2022/09/29 【港股最壞情況】港股三季明日收官或有粉飾 恒指最樂觀是下見16000？（技術篇）（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 天然氣 華潤燃氣（01193） 板塊