潤燃併購增 下半年復甦

華潤燃氣（01193）在內地經營城市燃氣分銷業務，包括天然氣管道及壓縮天然氣加氣站，銷售及分銷氣體燃料及相關產品，股價半年回調幅度超過五成，但價值回歸的同時，技術指標亦見超賣，集團表明透過併購快速擴張

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