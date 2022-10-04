  • 29°C
香港時間 : 20221004日 (週二) 20:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英退休金避過一劫 惟危機陸續有來

國際 19:23 2022/10/04

分享：

分享：

港人對英國市場變動，向來較上心，除了兩地歷史淵源，也因不少大型藍籌股持有大量英國資產。事關身家財產，港人不完全是旁觀者，故上周英倫銀行緊急干預債市，相信令很多人摸不着頭腦，擔心英倫銀行精神錯亂，一手加息收水，另一隻手卻買債放水。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

卓慧思減稅U-turn 又話人肉手榴彈？
2022/10/03
卓慧思減稅U-turn 又話人肉手榴彈？
忽視獨立審查 英財相自招惡果
2022/10/02
忽視獨立審查 英財相自招惡果
英鎊貶值逾兩成 英國置業好時機？
2022/09/29
英鎊貶值逾兩成 英國置業好時機？
普京發動戰爭非一日之寒 KGB權力圈從不信冷戰已完
2022/09/30
普京發動戰爭非一日之寒 KGB權力圈從不信冷戰已完
意大利換總理 歐洲黑天鵝事件
2022/09/28
意大利換總理 歐洲黑天鵝事件

你可能感興趣

卓慧思減稅U-turn 又話人肉手榴彈？
21:54 2022/10/03
卓慧思減稅U-turn 又話人肉手榴彈？
忽視獨立審查 英財相自招惡果
21:45 2022/10/02
忽視獨立審查 英財相自招惡果
英鎊貶值逾兩成 英國置業好時機？
23:42 2022/09/29
英鎊貶值逾兩成 英國置業好時機？

最新專欄文章

國金札記 - 卓慧思減稅轉軚 未來施政難上難
今日
卓慧思減稅轉軚 未來施政難上難
卓慧思減稅U-turn 又話人肉手榴彈？
2022/10/03
卓慧思減稅U-turn 又話人肉手榴彈？
國金札記 - 忽視獨立審查 英財相自招惡果
2022/10/03
忽視獨立審查 英財相自招惡果
忽視獨立審查 英財相自招惡果
2022/10/02
忽視獨立審查 英財相自招惡果
國金札記 - 鎊滙貶值逾兩成 英倫置業好時機？
2022/09/30
鎊滙貶值逾兩成 英倫置業好時機？
經濟 債券 退休金 英國 英鎊 美國聯儲局 英倫銀行 銀行 國債

下一篇文章

【通脹偵察站】OPEC+擬11月日減100萬桶 油價曾升逾3%（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「債券先生」李永權：欲買美債收息 要留意一個風險
「債券先生」李永權：欲買美債收息 要留意一個風險
專家樓論 - 政府急推「百億地王」救亡
政府急推「百億地王」救亡
卓慧思減稅U-turn 又話人肉手榴彈？
卓慧思減稅U-turn 又話人肉手榴彈？
【通脹偵察站】OPEC+擬11月日減100萬桶 油價曾升逾3%（持續更新）
【通脹偵察站】OPEC+擬11月日減100萬桶 油價曾升逾3%（持續更新）
【國策加力】力挺銀十 中央2日3招力谷樓市
【國策加力】力挺銀十 中央2日3招力谷樓市
忽視獨立審查 英財相自招惡果
忽視獨立審查 英財相自招惡果