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安踏業績復甦 收入超越Nike

財金專欄 2022/10/05

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安踏體育（02020）過去兩年半，營業額先後超越adidas和Nike的大中華區收入，成為內地體育用品市場一哥，而中央今年政策明確推動消費，體育消費是其中一環，加上國產勢力持續向上，可以拉動安踏下半年

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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2022/09/30
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每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 安踏體育（02020） 人民幣 板塊 美元

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