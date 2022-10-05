安踏業績復甦 收入超越Nike 財金專欄 2022/10/05 分享： 分享： 安踏體育（02020）過去兩年半，營業額先後超越adidas和Nike的大中華區收入，成為內地體育用品市場一哥，而中央今年政策明確推動消費，體育消費是其中一環，加上國產勢力持續向上，可以拉動安踏下半年 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 潤燃併購增 下半年復甦 2022/10/04 潤燃併購增 下半年復甦 中字股實力談 - 【假後危與機】恒指170整固 數據話港股黃金周「升」（第三版） 2022/10/03 【假後危與機】恒指170整固 數據話港股黃金周「升」（第三版） 中字股實力談 - 港股極超賣 今季望反彈 2022/10/01 港股極超賣 今季望反彈 中字股實力談 - 【港股最壞情況】港股能拒絶直綫下跌 第4季反攻？（總結篇）（第四版） 2022/09/30 【港股最壞情況】港股能拒絶直綫下跌 第4季反攻？（總結篇）（第四版） 中字股實力談 - 國藥保增長 市場漸復甦 2022/09/30 國藥保增長 市場漸復甦 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 安踏體育（02020） 人民幣 板塊 美元