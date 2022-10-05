【9月銷量】比亞迪一騎絕塵 銷量遠勝預期

比亞迪 （01211） 9月狂賣20多萬輛新能源汽車，銷量遠勝預期，甚至比第2至第11名銷量總和還要多近1倍。

比亞迪披露9月產銷快報，9月新能源汽車產銷量分別為20.49萬輛和20.13萬輛，同比增長118.12%和183.07%。其中，9月當月海外銷售新能源乘用車7,736輛。

1至9月，比亞迪新能源汽車累計產銷量119.16萬輛和118.01萬輛，同比增長248.74%和249.56%。電池板塊方面，9月比亞迪新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為8.61GWh，2022年累計裝機總量約57.49GWh

9月份，國内新能源車交付/銷量（輛）如下：

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