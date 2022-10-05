財爺領軍立會交流 度蹺重振金融中心

香港的國際金融中心地位，疫下備受新加坡挑戰，最新排名顯示，「紐倫港」已變成「紐倫星」。財爺陳茂波今天與立法會議員交流，率領1名副司長及6名局長，再加金管局總裁余偉文及證監會副行政總裁梁鳳儀，如此陣容，

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