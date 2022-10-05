  • 28°C
香港時間 : 20221005日 (週三) 02:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財爺領軍立會交流 度蹺重振金融中心

財金專欄 2022/10/05

分享：

分享：

香港的國際金融中心地位，疫下備受新加坡挑戰，最新排名顯示，「紐倫港」已變成「紐倫星」。財爺陳茂波今天與立法會議員交流，率領1名副司長及6名局長，再加金管局總裁余偉文及證監會副行政總裁梁鳳儀，如此陣容，

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 李家超10.1講話藏玄機 通關好事近？
2022/10/03
李家超10.1講話藏玄機 通關好事近？
有政戲 - 競標角逐關愛隊 地區混戰誰得益？
2022/09/30
競標角逐關愛隊 地區混戰誰得益？
有政戲 - 金融峰會省招牌 重量級巨頭紛允來港
2022/09/29
金融峰會省招牌 重量級巨頭紛允來港
有政戲 - 李家超談寬限5提「謹慎」 0+0要等多久？
2022/09/28
李家超談寬限5提「謹慎」 0+0要等多久？
有政戲 - 港推0+3深圳急防控 通關路更難？
2022/09/27
港推0+3深圳急防控 通關路更難？
香港 金融 立法會 陳茂波 黃偉綸 許正宇 余偉文 林健鋒 何永賢 甯漢豪

上一篇文章

淡市賣地王 風險變數多

下一篇文章

安踏業績復甦 收入超越Nike
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美股未跌完 利率續上調
美股未跌完 利率續上調
選股情報 - 今後內房的新常態
今後內房的新常態
國金札記 - 卓慧思減稅轉軚 未來施政難上難
卓慧思減稅轉軚 未來施政難上難
國情知聞 - 李克強預熱 二十大經濟主張
李克強預熱 二十大經濟主張
投資坐標 - 「0+0」便可止咳嗎?
「0+0」便可止咳嗎?
人幣買股加快推 鞏固港獨特優勢
人幣買股加快推 鞏固港獨特優勢