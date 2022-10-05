財爺領軍立會交流 度蹺重振金融中心 財金專欄 2022/10/05 分享： 分享： 香港的國際金融中心地位，疫下備受新加坡挑戰，最新排名顯示，「紐倫港」已變成「紐倫星」。財爺陳茂波今天與立法會議員交流，率領1名副司長及6名局長，再加金管局總裁余偉文及證監會副行政總裁梁鳳儀，如此陣容， ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超10.1講話藏玄機 通關好事近？ 2022/10/03 李家超10.1講話藏玄機 通關好事近？ 有政戲 - 競標角逐關愛隊 地區混戰誰得益？ 2022/09/30 競標角逐關愛隊 地區混戰誰得益？ 有政戲 - 金融峰會省招牌 重量級巨頭紛允來港 2022/09/29 金融峰會省招牌 重量級巨頭紛允來港 有政戲 - 李家超談寬限5提「謹慎」 0+0要等多久？ 2022/09/28 李家超談寬限5提「謹慎」 0+0要等多久？ 有政戲 - 港推0+3深圳急防控 通關路更難？ 2022/09/27 港推0+3深圳急防控 通關路更難？ 香港 金融 立法會 陳茂波 黃偉綸 許正宇 余偉文 林健鋒 何永賢 甯漢豪