英退休金避一劫 惟危機陸續有來

港人對英國市場變動向來較上心，除了兩地歷史淵源，也因不少大型藍籌股持有大量英國資產。事關身家財產，港人不完全是旁觀者，故上周英倫銀行緊急干預債市，相信令很多人摸不着頭腦，擔心英倫銀行精神錯亂，一手加息

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