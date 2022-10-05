英退休金避一劫 惟危機陸續有來 財金專欄 2022/10/05 分享： 分享： 港人對英國市場變動向來較上心，除了兩地歷史淵源，也因不少大型藍籌股持有大量英國資產。事關身家財產，港人不完全是旁觀者，故上周英倫銀行緊急干預債市，相信令很多人摸不着頭腦，擔心英倫銀行精神錯亂，一手加息 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英退休金避過一劫 惟危機陸續有來 2022/10/04 英退休金避過一劫 惟危機陸續有來 國金札記 - 卓慧思減稅轉軚 未來施政難上難 2022/10/04 卓慧思減稅轉軚 未來施政難上難 卓慧思減稅U-turn 又話人肉手榴彈？ 2022/10/03 卓慧思減稅U-turn 又話人肉手榴彈？ 國金札記 - 忽視獨立審查 英財相自招惡果 2022/10/03 忽視獨立審查 英財相自招惡果 忽視獨立審查 英財相自招惡果 2022/10/02 忽視獨立審查 英財相自招惡果 英國 通脹 加息 美國聯儲局 國債 強積金 英倫銀行 退休金 股票 退休