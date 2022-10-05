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英退休金避一劫 惟危機陸續有來

財金專欄 2022/10/05

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港人對英國市場變動向來較上心，除了兩地歷史淵源，也因不少大型藍籌股持有大量英國資產。事關身家財產，港人不完全是旁觀者，故上周英倫銀行緊急干預債市，相信令很多人摸不着頭腦，擔心英倫銀行精神錯亂，一手加息

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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英國 通脹 加息 美國聯儲局 國債 強積金 英倫銀行 退休金 股票 退休

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