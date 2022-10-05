第四季樓市走向  還看4大關鍵因素

今年樓價指數累跌8.2%，跌幅漸向雙位數進發，而本季樓市未知數眾多，整體包括通關、息口走勢等4大因素需要留意，成為主宰全年樓價表現的關鍵性一季。

參考反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，由去年底錄得184.55點，輾轉降至上周五(9月30日)最新錄169.35點，已累積下挫8.2%。細分首三季樓價形勢，首季樓價累跌3.9%，次季回升2.3%，但第三季再度轉跌，跌幅更擴至6.6%，令全年樓價岌岌可危。

觀乎本季，市場存在眾多影響樓市走勢的因素，首先，將於本月19日公布的新一份《施政報告》，會否有利好樓市的措施出台，例如適度減辣等，將左右整體樓市氣氛。

其次，坊間已有聲音認為中港今年底前有望實際通關，倘成事，對樓市將有一定提振作用，或有助緩和樓市跌勢。

至於息口走勢，亦是影響樓市至關因素，需知道，本港今年尚有兩次加息機會，若加息力度較市場預期大，不排除令樓市雪上加霜，尾季樓價跌勢或再擴大。

餘下因素少不了股市表現，當股市向上，往往可產生財富效應，惠及樓市氣氛，反觀，近期港股走勢拾級而下，若然未來一季未能止跌回升，相信樓市亦難以樂觀，至少投資者入市態度會較以往更審慎。

記者：鄭達偉

▲ 第四季樓市走向 還看4大關健因素