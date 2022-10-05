【星級名家】曾淵滄剖析 未來樓價應否看淡原因（一文盡覽）

一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法（一文盡覽不斷更新）：

曾淵滄 未來樓價該不該看淡？

目前樓價已創4年新低，但是，所謂4年新低也只是比歷史高位低10%，根本不是甚麼大問題。美國聯儲局4年一次的加息周期，樓價也4年一次的波動周期，那是很正常的。

也因此，發展局局長甯漢豪說政府不會為了托價而少推出土地招標，未來一季度將依計劃推出3幅土地招標，提供2,500個住宅單位。再加上港鐵 （00066） 小蠔灣一期的1,400伙，為未來土地需求提供穩定的供應。

長實 （01113） 、新世界 （00017） 先後宣布大手出售物業或物業發展的股權，不意味他們看淡未來樓市，而純粹是從資金運用的角度來衡量與決定。

長實宣布以208億元出售仍未售出的波老道項目的所有住宅與停車位，買家為新加坡的基金。緊接着，新世界也宣布賣掉長沙灣永康街地皮的發展項目的51%，給另一個新加坡基金，售價30.8億元。

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曾淵滄：股市尋底時要保持信心

恒指已經跌破今年3月15日的低位，市場上充滿悲觀、恐慌的氣氛，這是大家考驗自己的信心與耐心的時候。恒指跌破今年3月15日的低位18235點，的確是意想不到。不過，切記，在人人恐慌悲觀時，自己千萬不好也跟着恐慌、悲觀。

現在，我們最需要的是信心與耐心。信心是指我們相信，股價已經跌過頭，超值股很多；耐心是部署全面防守的戰略。

股神巴菲特之所以能成為股神，就是因為他有這股在逆市中保持自信與耐性的能力，股神絕對不會在股價低殘時止蝕。切勿衝動止蝕為甚麼要止蝕？每一個想止蝕的人都是因為擔心今天不止蝕，明天後天............

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曾淵滄：留意市場上的超值股

現在市場上超值股很多，每一隻能引發私有化、全購，或大股東大手不斷增持，或企業大手回購的股，都是超值股。私有化、全購失敗說明了小股民心中的合理股價仍遠高於大股東的出價。

美國8月份消費物價指數上漲8.3%，連續兩個月下跌。但是，市場仍然不滿意，這導致曾經一度反彈的美股再度下跌，一口氣把前個星期的升幅全部抹掉。如此一來，港股不可避免的也跟着下跌。

現在，市場已出現許多聲音，指恒指會跌破今年3月15日的低位18235點……

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編輯：陳紫瑩

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