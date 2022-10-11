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【星級名家】曾淵滄：熊市不妨造淡對冲（一文盡覽）

財金猛人追蹤 12:22 2022/10/11

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一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法（一文盡覽不斷更新）：

曾淵滄：熊市不妨造淡對冲

買入收息股收高息同時買入反向恒指ETF （07300） 對冲是現階段另一種投資方法。股價若再下跌，反向ETF可以對冲股價的損失，而收息所得就是實在的利潤。

10月5日，恒指突然急升1,000點，這是很久沒有出現過的事。恒指急升，是因為美股在10月3日與4日急升，為甚麼急升？挾淡倉，美股挾淡倉，港股也跟着挾淡倉。連連不斷的跌市，平時不玩Put輪、不沽空期指、不沽空個股、不玩熊證的散戶也加入了，大鱷看準機會就狠狠地挾淡倉。

一般上，挾淡倉的時間不會太長，以避免那些坐艇、正在虧損中的股也趁機沽出，打亂大鱷的部署。

一向以來，大鱷造淡時絕不手軟，會一沽再沽。這是因為散戶的通病就是跌了會恐慌，一跌再跌的結果是迫使散戶最終在低位賣掉.....

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曾淵滄 未來樓價該不該看淡？

目前樓價已創4年新低，但是，所謂4年新低也只是比歷史高位低10%，根本不是甚麼大問題。美國聯儲局4年一次的加息周期，樓價也4年一次的波動周期，那是很正常的。

也因此，發展局局長甯漢豪說政府不會為了托價而少推出土地招標，未來一季度將依計劃推出3幅土地招標，提供2,500個住宅單位。再加上港鐵 （00066） 小蠔灣一期的1,400伙，為未來土地需求提供穩定的供應。

長實 （01113） 、新世界 （00017） 先後宣布大手出售物業或物業發展的股權，不意味他們看淡未來樓市，而純粹是從資金運用的角度來衡量與決定。

長實宣布以208億元出售仍未售出的波老道項目的所有住宅與停車位，買家為新加坡的基金。緊接着，新世界也宣布賣掉長沙灣永康街地皮的發展項目的51%，給另一個新加坡基金，售價30.8億元。

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想知曾淵滄的投資心法？可點擊下圖。

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曾淵滄：股市尋底時要保持信心

恒指已經跌破今年3月15日的低位，市場上充滿悲觀、恐慌的氣氛，這是大家考驗自己的信心與耐心的時候。恒指跌破今年3月15日的低位18235點，的確是意想不到。不過，切記，在人人恐慌悲觀時，自己千萬不好也跟着恐慌、悲觀。

現在，我們最需要的是信心與耐心。信心是指我們相信，股價已經跌過頭，超值股很多；耐心是部署全面防守的戰略。

股神巴菲特之所以能成為股神，就是因為他有這股在逆市中保持自信與耐性的能力，股神絕對不會在股價低殘時止蝕。切勿衝動止蝕為甚麼要止蝕？每一個想止蝕的人都是因為擔心今天不止蝕，明天後天............

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曾淵滄：留意市場上的超值股

現在市場上超值股很多，每一隻能引發私有化、全購，或大股東大手不斷增持，或企業大手回購的股，都是超值股。私有化、全購失敗說明了小股民心中的合理股價仍遠高於大股東的出價。

美國8月份消費物價指數上漲8.3%，連續兩個月下跌。但是，市場仍然不滿意，這導致曾經一度反彈的美股再度下跌，一口氣把前個星期的升幅全部抹掉。如此一來，港股不可避免的也跟着下跌。

現在，市場已出現許多聲音，指恒指會跌破今年3月15日的低位18235點……

欲覽全文，請點擊：【下一頁

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編輯：陳紫瑩

...

撰文 : 陳紫瑩

欄名 : 名家看法

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