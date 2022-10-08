【黃金周追蹤】票房4日破10億 預示消費復甦？（更新7日旅遊收入）

根據內媒報道，截至10月4日19時37分，2022年國慶期間總票房終於突破10億。有官媒形容這是中國居民消費力向好的表現，但事實是否如此？我們可以與過往幾年的國慶期間，電影票房表現做一下對比。

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票房冠軍《萬里歸途》檔期內票房6.8億，佔比近7成；《平凡英雄》和《哥，你好》位居分列第二和第三，檔期內票房分別為8477萬和5280萬。

由上列數據可見，過去三年的國慶檔，在假期開始的兩日內，電影票房已經突破10億，但今年這個小目標則晚了兩天。小長假前三天日均票房為2.6億元，約為去年同期的40%。10月2日為檔期日均票房高點，為2.74億元。據第一財經指，受到疫情影響，10月3日全國營業影院總數較10月2日減少98家，營業率為81.2%。票價方面，今年國慶檔電影市場平均票價較去年下調5元為41.4元。

數據顯示，2019年至2021年，國慶檔票房分別為44.66億元、39.67億元、43.89億元，因此今年國慶檔總票房可能會成為2019年以來的最低水平。

疫情管控措施未見放鬆，另外今個國慶檔的影片質素亦不算太好，因此市民觀影熱情不高亦在情理之中。話說回來，電影票房一定程度上反映了市民的休閒消費熱情，若以目前的數據看來，內地消費復甦勢頭仍未見樂觀。

再加上中共20大將在10月16日舉行，坊間預計在這之前，內地都會維持嚴謹的防疫政策，以免出現紕漏。內地當局早前亦已經呼籲市民，在國慶節假期期間，不做非必要旅行，稱國慶假期及前後的防控措施執行時間為2022年9月10日起到10月31日。

日本證券投資銀行野村（ Nomura ）九月時發表報告指，「我們認為，未來數月，包括10月1日至10月7日的國慶黃金周假在內，家庭聚會、旅游和零售業將受到嚴重打擊，從而影響到對國內生產總值的預估值。」

不過官方為了促進消費也出了不少招......

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