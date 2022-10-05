【絕地反擊】中金：政策加碼助提振港股情緒 惟短期成交仍淡靜

一直低迷港股今日現顯著反映，恒指曾升逾升點，收復18000大關。不過今日港股谷底大彈反，惟成交表現未見配合。對於港股短期表現，券商中金料造好，惟因缺乏北水支持，短期成交料淡靜。

港股早前的跌勢，主要由於以美股為主的外圍股市波動，以及人民幣貶值的影響。期間恒指曾失守17000點大關，跌至2011年以來歷史低點；而國指更是跌至2008年以來最低水平。在恒指一度穿17000點的水平，另上9月港股股票回購規模達到176億港元，刷新有史以來月度最高紀錄，中金指出，雖然目前做出港股最悲觀的情形已經過去的判斷可能仍需要更多證據，但是從歷史上來看，股票回購規模的大幅增長從中期來看通常是市場觸底的一個相對可靠依據。

對於港股短期的走向，由於現時內地A股仍在國慶黃金周假期，要到下周A股才復市，中金預期港股市場交投料相對清淡。又預期投資者或要等待「二十大」會議的召開，並從中尋求更為清晰的政策信號，因此未來幾周市場可能處於持續整固。



不過，由於市場已經跌至數年低點，而且南向資金流入規模持續攀升，中金也建議投資者關注潛在催化劑，在目前水平市場的上漲空間大於下跌風險。

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