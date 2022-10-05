【星級分析師】任澤平：世界經濟展望

「星級分析師」任澤平坦言，美元是全球最主要的儲備和結算貨幣，美聯儲掌握著全球流動性的閥門，美元周期是全球通脹和金融市場動蕩的根源。任澤平從多個角度剖析、預測世界經濟的變化與趨勢。

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任澤平剖析國際形勢的基本邏輯：全球通脹創歷史新高、美聯儲采取40年來最猛烈的加息方式、美元進入強勢周期、歐元日元英鎊人民幣滙率普跌、全球股市普跌、資本流動加劇、金融市場動蕩加劇。

任澤平預計全球經濟可能在今年底-明年上半年開啟一輪深度衰退，主要原因是美聯儲從無上限QE到無下限收緊貨幣的政策劇烈擺動，以及地緣衝突引發能源價格暴漲推升全球通脹以及生產生活成本。

而中國可能在未來的某個時期度過經濟低谷，在新基建、新能源、民營經濟重獲信心、平台經濟完成整改進入常態化監管重新出發、房地產軟著陸等帶動下，中國經濟有望重新引領全球。

任澤平說：「近20年來，美國經濟在全球占比、實力和地位的持續大幅下降，與美元仍然殘存的金融霸權並存，以及美聯儲喪失貨幣紀律從QE到無上限QE超發貨幣全球任性割羊毛，成為當前國際金融市場失衡動蕩的根源。」

他表示，在全球經濟從一極獨大到多元化的背景下，美元仍然保持著在國際金融上的獨大且缺乏制約已經帶來了越來越多的問題，美元向全球收鑄幣稅的特權更像是上個世紀的落後遺產、到了改革的時候。

1..美元採取40年來最猛烈的加息方式，何時終結？

美聯儲從3月至今已加息300bp，更是在6，7，9連續三次FOMC會議上均加息75bp，其力度之大，堪稱40年來最猛烈的加息方式，抗通脹決心可見一斑。

現在全球市場更關注全年加息終點，近期美聯儲票委的發言中持續強調今年的利率中位數應在4.25%-4.5%之間。

理解未來路徑的核心是跟蹤美國通脹數據邊際變化，以及勞動力市場是否依然維持強勢。從通脹看，8月美國CPI同比錄得8.3%，核心CPI環比錄得0.6%，均高於市場預期。這也一定程度反映美聯儲從6月開始連續兩次的75bp加息對於核心CPI的壓制上尚不明顯，或者效果尚未體現。

預計美國不會暫緩加息腳步，核心CPI和非農市場只要不出現大幅弱於預期，全年預計還將加息75-100bp。

2.美元指數強勢還會持續多久？

任澤平表示，從年初至今，美元指數上漲超18%，而從2021年的6月初（本輪強美元周期起點）算起，漲幅超25.6%。

長期看，美元周期的本質是美國經濟基本面相對於全球的變化所產生的波動。但是如此大幅的短期波動主要受到美聯儲與其他央行貨幣政策（預期）差以及美元流動性的影響。

定量角度看，由於美元指數中歐元占比高達57.6%，美歐實際利差和美元指數走勢大致趨勢一致。簡單來講便是資本逐利，美歐利差走闊，資本流入美國追求更高的資本回報率從而推高美元資產，在此過程中美元相對於歐元需求增加，滙率走強，美元指數走強。在美國加息腳步尚未放緩，以及歐洲通脹尚未緩和的大背景下，美歐實際利差持續走闊，美元指數短期很難有實質性回落的空間。

3.全球非美貨幣的持續大幅貶值預期何時改善？

年初以來（以兌美元計），歐元貶值15%，在跌破重要心理關口歐美平價後，並沒有如期反彈，反而持續下跌，創2002年7月以來新低。

英鎊貶值超20%，創1985年以來新低，更是持續迫近英美平價。

日元更是連破120，130，140等重要整數關口，在外滙檢查等口頭干預無法改變大幅貶值趨勢的情況下，9月22日，日本政府和日本銀行為了阻止日元急劇貶值，實施了日元買入美元賣出的滙率干預。此次滙率干預自1998年6月17日以來首次。

任澤平說：「當然，這一切非美貨幣貶值源自美國持續的加息周期，但同時也受到了經濟基本面的驅動：英國深陷能源價格高企通脹持續惡化的影響，於8月率先喊出年內衰退的預期；歐洲火車頭德國面臨凜冬降至的能源壓力，整體的宏觀景氣度指標持續轉弱，也跟隨英國央行喊出年內衰退預期；日本在持續觀測到核心CPI超2%的情況下依然持續QQE不放手，突顯其經濟在持續刺激下依然難有起色。」

4.強勢美元周期下，誰會率先硬著陸？

早在6月的美聯儲點評報告中，任澤平團隊便提出過猜想，潛在的經濟危機爆發的國家，不在新興市場，而在歐洲。並進一步判斷英國為最危險的國家，當時的三個觀點現在來看基本正確：

第一、歐洲是受到俄烏戰爭影響最直接的地區，不僅僅是原油價格，各類農產品和化工產品的價格飆漲歐洲是第一受害者。英國的經濟動能在其早加息的作用下衰減更為明顯，歐洲（英國）恐怕難以承受這最後一擊。

第二、二線與一線國家的國債利差走闊與金融條件收緊漸漸在引發市場對於第二次歐債危機的擔憂，尤其是對於債務占比過高的國家。目前德意10年期國債利差持續走高，10年期英債流動性枯竭，最高到了5%，而意大利10年期國債也接近2013的水平，達到了4.6%。

第三、歐洲的部分二線國家政治形式相對歐洲大國不算穩定，在疫情已經籠罩了兩年多，經濟發展亟待恢復卻面臨民眾「手中可支配收入並不充裕」，對政府控物價的手段不甚滿意的情況下，可能會有潛在的政治動蕩風險，畢竟歐洲幾年前開始已經有了極右翼抬頭的趨勢。而剛當選的極右翼意大利女總理也是對當下意大利政府抗通脹不利，民怨累積。

5.歐洲經濟凜冬已至，有多慘烈？

任澤平表示，從歐元區PMI，以及英國，德國的各種景氣度數據看，歐元區的制造業需求全面走弱，疊加超高的通脹以及北溪1號斷氣後過冬的能源壓力，整體面臨的宏觀環境十分艱難。

作為歐洲經濟引擎的德國，其制造業PMI持續進入收縮區間，且PPI錄得歷史最高的環比7.9%，對於未來工業生產產生更大的壓制。隨著能源成本的膨脹，迄今為止德國政府對公司的救助措施還不夠。現在，聯邦政府正在尋找更直接的解決方案來增加流動性並避免其所謂的該行業可能出現的「多米諾骨牌效應」，包括歷史性的國有化三家能源公司。

報告來源：澤平宏觀

編輯：陳文政

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