【Q4策略】市場將見轉捩點 3大主綫布局消費股 平台經濟曙光現

恒指開局不俗，10月5日更大升5.9%或1,008點至18087點。不過，當前中外局勢仍然未明朗，投資者於10月，以至第四季應該如何部署？光大證券表示，市場正處於布局窗口期，板塊方面投資者可關注消費板塊，而平台經濟相關的政策曙光初現，布局時機成熟。

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市場處於布局窗口期

市場經歷了前期的密集調整之後，當前已經處於較低的估值水平之下。在沒有新的外部風險出現的情況之下，市場目前性價比已經較高，不過未來可能不會一蹴而就地上升，在當前位置，市場可能還會繼續磨底，直到未來轉機出現。

第四季市場或將迎來中期拐點

對於之後的市場，基本面的二次拐點將至關重要，而基本面的主要受制於房地產及疫情情況。在「二十大」之後，內地防疫政策或進一步的放鬆，而隨著疫情對於經濟的擾動逐漸減弱，居民對於未來的收入預期將趨於穩定，屆時，地產銷售與居民消費數據均會好轉，加上海外成本上升帶來的國內出口上行及海外政治風險的下行，屆時市場或迎來上行拐點。

投資配置方向

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