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本地地產股目標價遭滙豐全削 料樓價跌回2017年位

研究報告 12:29 2022/10/06

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本地地產股今年以來展現防守性，板塊首三季跌幅僅約7%，跑贏恒指同期的26%。但在加息環境及經濟疲弱的夾擊下，地產股光環可能不再。滙豐新近放棄了樓市會復甦的預測，現時估計香港樓價明年跌返2017年水平，削減一眾本地地產股的盈利預測及目標價。

滙豐現時估計香港樓價今年跌8%，明年再跌7%，重返2017年水平，受制於下列多項因素：

1. 恒指今年以下持續下挫，負面的財富效應不利香港樓市；

2. 地緣政治風險加上按揭利率攀升，打擊市場氣氛；

3. 內地商業地產的租金增長放緩；

4. 本港經濟持續疲弱，且沒有出現改善跡象；

5.  人民幣兑港元近期明顯貶值，影響內地客的購買力。

樓市軟着陸的時機，滙豐估計會在2023下半年出現，因料政府看見本港經濟進一步轉差後，有機會撤銷部分樓市辣招。這將有助提振樓市，同時減少本地地產股龐大的資產淨值（NAV）折讓。

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專訪國策專家趙文利 談末季兩大催化劑【下一頁】

至於過去因盈利能見度高及財務狀況佳而跑贏大市的本地地產股，滙豐認為它們的防守性會在2023年消退，吸引力也會降低，從而拖低股價。該行將本地地產股2022至2024年的盈利預測平均調低8至22%，並指板塊選擇要看重：

1. 資產負債表強健；

2. 盈利能見度高；

3. 未來12個月更多大眾化樓盤推出；

4. 穩定派息。

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現時滙豐視新鴻基地產 （00016） 及信和置業 （00083） 為板塊僅存具防守性且估值吸引的股份，兩隻評級為「買入」。至於恒基地產 （00012） 及長實集團 （01113） 評級下調至「持有」，新世界發展 （00017） 更下調至「減持」。

滙豐對本地地產股評級、目標價及三年盈利預測如下：

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撰文 : 陳煒傑 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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