【Twitter收購案】馬斯克出爾反爾重啟收購 背後考慮的是甚麼？

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）近日再次成為輿論的焦點，繼針對俄烏戰爭的言論惹起熱議後，一直未有定案的「Twitter收購案」有新進展，他計劃以原價收購Twitter。到底他為何「出爾反爾」，要完成這宗交易？

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Twitter官方於重啟收購的消息傳出後在Twitter上證實，收到馬斯克一方向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，即擬以每股54.2元（美元‧下同）的價格完成交易。受消息刺激，Twitter（美：TWTR）股價於美國時間10月4日大升逾22%，收報52元。

外界對於馬斯克回心轉意眾說紛紜，包括：

1. 特拉華州衡平法院大法官Kathaleen McCormick過去三個月做出多項裁決，皆對Twitter有利，不利馬斯克以合法理由退出交易；

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