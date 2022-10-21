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【Twitter收購案】馬斯克或裁走75%員工？出爾反爾重啟收購的原因（不斷更新）

財金猛人追蹤 12:48 2022/10/21

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Tesla行政總裁馬斯克早前指對收購社交媒體Twitter（美：TWTR）感興奮，其後就有媒體指，他將大刀濶斧裁員，不過，Twitter法律總監Sean Edgett就立即否應有關傳聞。

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《華盛頓郵報》報道指，馬斯克在Twitter收購案中告知潛在投資者，他將裁掉Twitter約7500名員工中的近75%。

報道引述文件顯示，在馬斯克提出收購該公司之前，就已經有了大量裁員和削減基建成本的計劃。無論誰將擁有Twitter，未來幾個月公司都會裁員。目前管理理層已計劃於明年底前將公司薪金總額減少約8億美元（折合約63億港元），意味近4分1的員工將離職。

據消息人士表示，Sean Edgett周四給員工發郵件，表明公司沒有裁員計劃。Twitter目前未有正式回應傳聞。

 

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 趨勢分析

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