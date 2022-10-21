【Twitter收購案】馬斯克或裁走75%員工？出爾反爾重啟收購的原因（不斷更新）

Tesla行政總裁馬斯克早前指對收購社交媒體Twitter（美：TWTR）感興奮，其後就有媒體指，他將大刀濶斧裁員，不過，Twitter法律總監Sean Edgett就立即否應有關傳聞。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

《華盛頓郵報》報道指，馬斯克在Twitter收購案中告知潛在投資者，他將裁掉Twitter約7500名員工中的近75%。

報道引述文件顯示，在馬斯克提出收購該公司之前，就已經有了大量裁員和削減基建成本的計劃。無論誰將擁有Twitter，未來幾個月公司都會裁員。目前管理理層已計劃於明年底前將公司薪金總額減少約8億美元（折合約63億港元），意味近4分1的員工將離職。

據消息人士表示，Sean Edgett周四給員工發郵件，表明公司沒有裁員計劃。Twitter目前未有正式回應傳聞。

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入