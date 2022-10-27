【Twitter收購案】馬斯克進駐Twitter總部 出爾反爾重啟收購的原因（不斷更新）

《彭博》引述消息人士透露，Tesla行政總裁馬斯克於美國時間24日，與協助其Twitter收購案的融資的銀行家舉行視頻會議，並在會上承諾，將於周五（28日）前完成該筆收購。

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報道指，該些銀行將提供130億美元的債務融資，並已經完成了最後的信貸協議，並正在簽署文件，這是向馬斯克提供現金之前的最後幾個步驟之一。

（更新於10月26日）

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Tesla行政總裁馬斯克早前指對收購社交媒體Twitter（美：TWTR）感興奮，其後就有媒體指，他將大刀濶斧裁員，不過，Twitter法律總監Sean Edgett就立即否應有關傳聞。

《華盛頓郵報》報道指，馬斯克在Twitter收購案中告知潛在投資者，他將裁掉Twitter約7500名員工中的近75%。

報道引述文件顯示，在馬斯克提出收購該公司之前，就已經有了大量裁員和削減基建成本的計劃。無論誰將擁有Twitter，未來幾個月公司都會裁員。目前管理理層已計劃於明年底前將公司薪金總額減少約8億美元（折合約63億港元），意味近4分1的員工將離職。

據消息人士表示，Sean Edgett周四給員工發郵件，表明公司沒有裁員計劃。Twitter目前未有正式回應傳聞。

Tesla於美國時間周三公布季度業績，馬斯克在電話會議上指，盡管他和其他投資者認為收購Twitter的金額過高，但對即將進行的收購案感到興奮。

馬斯克將Twitter形容為一種已經「低殘」了很久的資產，

「我自己和其他投資者現在顯然為Twitter支付了過高的價格。在我看來，Twitter的長期潛力比它目前的價值要大得多。」

（第三版更新於10月21日）

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