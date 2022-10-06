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阿里好抵買 盈利復增長

財金專欄 2022/10/06

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中概股昨日顯著造好，是恒生指數升超過1,000點的功臣之一，當中阿里巴巴（09988）將會以香港作為主要上市，而集團今年有望走出谷底，數據顯示網上零售踏入下半年好轉，其未來三年盈利每年複合增長可逾32

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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電子商貿 市盈率 雙十一 天貓 馬雲 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 人民幣 美元

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