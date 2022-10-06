阿里好抵買 盈利復增長 財金專欄 2022/10/06 分享： 分享： 中概股昨日顯著造好，是恒生指數升超過1,000點的功臣之一，當中阿里巴巴（09988）將會以香港作為主要上市，而集團今年有望走出谷底，數據顯示網上零售踏入下半年好轉，其未來三年盈利每年複合增長可逾32 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股急轉彎】恒指重上180升勢未完 港股見底還是技術反彈？（第三版） 2022/10/05 【港股急轉彎】恒指重上180升勢未完 港股見底還是技術反彈？（第三版） 中字股實力談 - 安踏業績復甦 收入超越Nike 2022/10/05 安踏業績復甦 收入超越Nike 中字股實力談 - 潤燃併購增 下半年復甦 2022/10/04 潤燃併購增 下半年復甦 中字股實力談 - 【假後危與機】恒指170整固 數據話港股黃金周「升」（第三版） 2022/10/03 【假後危與機】恒指170整固 數據話港股黃金周「升」（第三版） 中字股實力談 - 港股極超賣 今季望反彈 2022/10/01 港股極超賣 今季望反彈 電子商貿 市盈率 雙十一 天貓 馬雲 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 人民幣 美元