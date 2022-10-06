阿里好抵買 盈利復增長

中概股昨日顯著造好，是恒生指數升超過1,000點的功臣之一，當中阿里巴巴（09988）將會以香港作為主要上市，而集團今年有望走出谷底，數據顯示網上零售踏入下半年好轉，其未來三年盈利每年複合增長可逾32

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