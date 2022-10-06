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長實一買一賣 揭露發展策略

財金專欄 14:00 2022/10/06

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屯門青山公路大欖段近年多住宅發展

長實（01113）在短短一周使出「連環技」一買一賣，將半山豪宅盤沽貨，換貨低價吸納屯門限呎地，將建新界上車盤；這邊廂在樓市高峰期鎖定利潤套現，另邊廂則補充了土地儲備，維持貨如輪轉的策略。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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