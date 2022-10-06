長實一買一賣 揭露發展策略 財金專欄 14:00 2022/10/06 分享： 分享： ▲ 屯門青山公路大欖段近年多住宅發展 長實（01113）在短短一周使出「連環技」一買一賣，將半山豪宅盤沽貨，換貨低價吸納屯門限呎地，將建新界上車盤；這邊廂在樓市高峰期鎖定利潤套現，另邊廂則補充了土地儲備，維持貨如輪轉的策略。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 長實恒地勢強 樓市持續暢旺 2021/05/29 長實恒地勢強 樓市持續暢旺 長實套現巨款 憧憬回饋股東 2021/12/29 長實套現巨款 憧憬回饋股東 長實百億巨刁與買家對賭？ 2022/09/30 長實百億巨刁與買家對賭？ 長實出貨 無限聯想 2022/09/30 長實出貨 無限聯想 你可能感興趣 長實恒地勢強 樓市持續暢旺 03:00 2021/05/29 長實恒地勢強 樓市持續暢旺 長實套現巨款 憧憬回饋股東 01:00 2021/12/29 長實套現巨款 憧憬回饋股東 長實百億巨刁與買家對賭？ 23:26 2022/09/30 長實百億巨刁與買家對賭？ 最新專欄文章 專家樓論 - 個別優質單位 閃現承接力？ 今日 個別優質單位 閃現承接力？ 專家樓論 - 淡市賣地王 風險變數多 2022/10/05 淡市賣地王 風險變數多 專家樓論 - 土地供應 哪屆政府最出力？ 2022/10/04 土地供應 哪屆政府最出力？ 專家樓論 - 平賣平買 2022/10/03 平賣平買 專家樓論 - 政府急推「百億地王」救亡 2022/09/30 政府急推「百億地王」救亡 市建局 一手市場 發展商 成交 豪宅 上車盤