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星暗搶變明爭 財爺：積極不干預不合時宜

財金專欄 2022/10/06

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財爺陳茂波率眾司局長和財金機構頭頭，與立法會議員交流。據與會者透露，陳茂波閉門發言時直言，香港以往奉行積極不干預政策，已不合時宜，城市之間近年競爭激烈，港府也要改為積極參與，才可確保香港有足夠競爭力。

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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