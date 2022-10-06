星暗搶變明爭 財爺：積極不干預不合時宜 財金專欄 2022/10/06 分享： 分享： 財爺陳茂波率眾司局長和財金機構頭頭，與立法會議員交流。據與會者透露，陳茂波閉門發言時直言，香港以往奉行積極不干預政策，已不合時宜，城市之間近年競爭激烈，港府也要改為積極參與，才可確保香港有足夠競爭力。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 財爺領軍立會交流 度蹺重振金融中心 2022/10/05 財爺領軍立會交流 度蹺重振金融中心 有政戲 - 李家超10.1講話藏玄機 通關好事近？ 2022/10/03 李家超10.1講話藏玄機 通關好事近？ 有政戲 - 競標角逐關愛隊 地區混戰誰得益？ 2022/09/30 競標角逐關愛隊 地區混戰誰得益？ 有政戲 - 金融峰會省招牌 重量級巨頭紛允來港 2022/09/29 金融峰會省招牌 重量級巨頭紛允來港 有政戲 - 李家超談寬限5提「謹慎」 0+0要等多久？ 2022/09/28 李家超談寬限5提「謹慎」 0+0要等多久？ 疫情 經濟 香港 金融 立法會 新加坡 移民 土地供應 陳茂波 倫敦