國家級救市 揭樓市新時代 財金專欄 2022/10/06 分享： 分享： 踏入10月，中共二十大會議正式倒數，穩經濟大盤也在悄然加碼。「十一」長假前一天，房地產「國家級救市」政策接連出台，透露出一些政策新思路。 9月30日，財政部宣布，居民換購住房可享個人所得稅退稅政策優惠， ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 中國經濟新意 「制度開放型」 2022/10/05 中國經濟新意 「制度開放型」 國情知聞 - 李克強預熱 二十大經濟主張 2022/10/04 李克強預熱 二十大經濟主張 國情知聞 - 會前穩住「三秋」 未來拓「智慧農業」 2022/10/03 會前穩住「三秋」 未來拓「智慧農業」 國情知聞 - 回看9月3個會議 把脈末季經濟 2022/10/01 回看9月3個會議 把脈末季經濟 國情知聞 - 二十大後改革 「人民經濟」新說引激辯 2022/09/30 二十大後改革 「人民經濟」新說引激辯 疫情 經濟 財政政策 李克強 減稅 公積金 中國人民銀行 中國財政部 宏觀調控