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國家級救市 揭樓市新時代

財金專欄 2022/10/06

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踏入10月，中共二十大會議正式倒數，穩經濟大盤也在悄然加碼。「十一」長假前一天，房地產「國家級救市」政策接連出台，透露出一些政策新思路。

9月30日，財政部宣布，居民換購住房可享個人所得稅退稅政策優惠，

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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