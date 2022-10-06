英收緊簽證在即 BNO入籍不再？ 財金專欄 2022/10/06 分享： 分享： 目前港人可透過英國國民（海外）護照簽證（BNO Visa），帶同受養人（dependent，如直系家屬、伴侶等）移居英國，住滿5年後可申請入籍，再多一年時間就可成為英國國民。這條坊間稱為「BNO 5+ ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英國收緊簽證在即 BNO移民成絕響？ 2022/10/05 英國收緊簽證在即 BNO移民成絕響？ 國金札記 - 英退休金避一劫 惟危機陸續有來 2022/10/05 英退休金避一劫 惟危機陸續有來 英退休金避過一劫 惟危機陸續有來 2022/10/04 英退休金避過一劫 惟危機陸續有來 國金札記 - 卓慧思減稅轉軚 未來施政難上難 2022/10/04 卓慧思減稅轉軚 未來施政難上難 卓慧思減稅U-turn 又話人肉手榴彈？ 2022/10/03 卓慧思減稅U-turn 又話人肉手榴彈？ 中國 經濟 政治 英國 英鎊 選舉 歐盟 移民 印度 脫歐