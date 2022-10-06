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英收緊簽證在即 BNO入籍不再？

財金專欄 2022/10/06

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目前港人可透過英國國民（海外）護照簽證（BNO Visa），帶同受養人（dependent，如直系家屬、伴侶等）移居英國，住滿5年後可申請入籍，再多一年時間就可成為英國國民。這條坊間稱為「BNO 5+

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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