【第四季前瞻】通脹仍可控 中國減息機會仍大

踏入第4季，市場關注中國短期的經濟環境及息口走向等。有分析認為，於第4季中國再減息的機會仍大，主要由於目前的內地通脹仍然可控，以及政策利率有必要降低等原因。

回顧年初以來的中國的經濟表現，萬和證券指出，中國早前的經濟數據反映大國經濟邊際企穩。其中疫情發展仍存不確定性，但對消費的衝擊力邊際減弱；地產困難仍大，但積極因素在逐漸積累；出口增速有回落壓力，但結構性亮點仍存；至於基建高增，實物工作量仍可期，製造業投資韌性凸顯，升級趨勢不改。

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前瞻第4季，萬和證券認為內地再減息的機會仍大，原因主要有： ；

1. 豬周期下CPI仍然可控

內地CPI受豬肉價格波動影響較大，本輪豬周期從去年10月開始，生豬價格已累計反彈70%，但本輪豬周期相比過去4輪，產能去化時間較短，5月能繁母豬存欄數已經開始恢復，對應著明年2月豬價隨生豬供應增加而開始步入下行通道，在此之前生豬價格預計仍處於上漲通道內，政府自9月份開始分批次投放豬肉儲備，反映了國家穩物價的政策導向，預計第4季CPI同比

漲幅仍能控制在3%以下。

2. 政策利率有必要降低

融資需求尚未明顯好轉，居民存款高增，政策利率有必要進一步降低。今年8月M2同比增速達12.2%，較去年底提高3.2個百分點，而社融增速為10.5%，較去年底僅提高0.2個百分點。與此同時，今年1至6月城鎮居民可支配收入僅上升3.6%，1至8月居民新增存款的增速達到33%，人民銀行的城鎮儲戶調查問卷顯示，更多儲蓄佔比1至6月上升了6.5%，這對消費的影響不言而喻，居民對存款等低風險資產的追逐，短端利率的明顯下沉，實際上指向當前政策利率還沒有降低到可以有效刺激經濟的水平。目前內地經濟增長壓力不減，減息機會仍大。近期多家國有大行下調存款利率，是年內第二次出現的銀行集體下調存款利率，銀行負債端成本下行將為後續LPR的進一步降低打開空間。

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