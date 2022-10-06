樓價未跌定 低處未算低

「息魔」來襲，樓市的觀望情緒升溫，二手交投氣氛轉淡，買賣雙方的議價空間亦擴大。有數據顯示，最新的二手私人住宅轉手獲利比率急降至逾12年半新低，加上有指標屋苑接連錄蝕讓成交，或低見「時光倒流價」，預計樓市氣氛會進一步轉弱，本年樓價尚未「跌定」。

有主要代理行數據指，今年8月全港1,683宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,504宗，佔比89.4%，較7月顯著回落2.9個百分點，屬於2010年1月以來的152個月（即逾12年半）新低。

至於今年8月份，每宗私宅轉手個案平均賺幅僅為56%，按月跌2.3個百分點，並連跌3個月，創2012年8月以來的121個月、即10年以來新低。而當中帳面錄得虧損的個案增加至155宗，佔比按月升至9.2%，亦屬逾12年半以來的按月新高。

而差估署最新公布的樓價指數亦錄顯著跌幅，指數8月份報368.2點，按月跌2.26%，是自2019年2月報367點後，約3年半以來新低。

事實上，由於上述的數據均濟後，未能反映最新一次（9月）美國加息對樓市的影響，加上今年內美國料會再度加息，屆時將增加市場利淡因素，或進一步對本港樓市構成負面影響，因此估計年內樓價很大機會會繼續下跌。

記者：潘淑盈