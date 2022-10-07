包裹數量升 中通增長佳

「雙11」即將殺到，隨着中央推動平台經濟，內地物流業磨拳擦掌，中通快遞（02057）下半年包裹量有望按年增長12%以上，加上價格戰緩和而推高快遞包裏平均價，未來三年每年盈利複合增長可逾28%，股價中期

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