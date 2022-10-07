包裹數量升 中通增長佳 財金專欄 2022/10/07 分享： 分享： 「雙11」即將殺到，隨着中央推動平台經濟，內地物流業磨拳擦掌，中通快遞（02057）下半年包裹量有望按年增長12%以上，加上價格戰緩和而推高快遞包裏平均價，未來三年每年盈利複合增長可逾28%，股價中期 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【掌控節奏】恒指悶局180整固 未來一個月與節奏共舞（第三版） 2022/10/06 【掌控節奏】恒指悶局180整固 未來一個月與節奏共舞（第三版） 中字股實力談 - 阿里好抵買 盈利復增長 2022/10/06 阿里好抵買 盈利復增長 中字股實力談 - 【港股急轉彎】恒指重上180升勢未完 港股見底還是技術反彈？（第三版） 2022/10/05 【港股急轉彎】恒指重上180升勢未完 港股見底還是技術反彈？（第三版） 中字股實力談 - 安踏業績復甦 收入超越Nike 2022/10/05 安踏業績復甦 收入超越Nike 中字股實力談 - 潤燃併購增 下半年復甦 2022/10/04 潤燃併購增 下半年復甦 市盈率 雙十一 中國發改委 中通快遞—SW（02057） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 人民幣 板塊