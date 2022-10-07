股票市場由年初起反覆向下，亦同步打擊樓市表現，過往不少投資者認為，樓市因上落波幅細，遠較股票穩陣，在股市暢旺時，股民有所斬獲，務求為資產保證，不時出現套股換樓的財富效應，推動樓市氣氛向好，相反年內股市卻持續回軟，買家面臨身家縮水，不單止套股換樓消失，甚至出現賣樓補倉。

據代理指，早前將軍澳君傲灣3座中層A室，業主因股票挾倉，為求盡快補倉，不單止大幅減價，甚至不惜低市價沽貨套現，該單位實用面積651平方呎，屬三房間隔，原先叫價1,380萬元，日前累減450萬或67%，以930萬元易主，呎價14,286元，成交價及呎價均為3年以來新低。

股市進一步下滑，並持續尋底，難免打窒樓市交投氣氛，而股票高低起伏，亦與樓價關係密係，可說是先行參考指標，其中，恒生指數由年初起持續下滑，由首個交易日收報約2.74萬點，截至周一(3日)收市為1.72萬點，年內累挫約37%。同時間，以中原城市領先指數(CCL)為例，上周五最新報169.35點，相較年初時的188.19點，累跌8%，在本港銀行已加息下，樓價更有機會如股市般持續下滑。

若回顧對上兩次樓市調整，也出現股樓走勢同步的情況，其中，2018年中美貿易戰爆發，恒指當年8月初收報2.83萬點，年底12月則為2.55萬點，期間累跌10%，同期CCL亦跌7.4%。至於2019年6月至11月的社會運動，當時恒指調整幅度較細，由6月初收報2.68萬點，11月底收報2.63萬點，下跌2%，而同期樓價卻跌4%。

記者：李偉航



▲ 樓價跟隨股市下滑？