  • 31°C
香港時間 : 20221007日 (週五) 15:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

倘0+0實施 甲廈租務市場仍艱難

地產 14:00 2022/10/07

分享：

分享：

持續放寬防疫措施，無疑可帶動商務活動。不過，商廈市道面對最大問題，是供應過剩及空置率高，在新需求下，租金也難明顯反彈，而新甲廈質素上較佳，會有一定優勢。

疫情至今近3年，因入境措施嚴謹，令商廈租務市場極為淡靜。疫情前每年商廈平均吸納量約170萬至200萬平方呎，但因疫情出現，跨國商務活動大幅降低，本港商廈租務活動，疫情期間絕大部分為搬遷個案，機構在搬遷過程大部分亦沒有擴充，導致出現負吸納情況。因此，若0+0實施，海外大型機構，可重新派員來港視察及洽商，租務活動必會加快，需求預計上升。

需求可望陸續復常，可是商廈供應過剩是一大問題。今明兩年為甲廈供應高峰期，合共逾千萬平方呎樓面落成，分布中環、東九龍、港東島及長沙灣等地，每區均有大型項目。

同時，現時甲廈空置率約10%，市場上已有千萬平方呎空置樓面，連同大批新供應，即使市道復常，也難在三兩年間消化，可以預期甲廈租務活動改善，但業主在租金叫價上，因競爭大而略為降低，故租金難以反彈。兩年多的疫情，甲廈租金已有3成調整，若有新需求帶動，進一步下挫機會不高，料較平穩發展。

由於空置樓面盛，租客選擇亦多，故除了租金差別外，物業質素成為租客選擇重要條件之一。新落成的甲廈，始終單位樓底高，設備最新，業主亦不敢叫價進取，故在租務市場上搶客時，較舊式商廈優勝。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

散業權商廈 租金跌幅更高
2022/08/01
散業權商廈 租金跌幅更高
新商廈設備佳 搶客有優勢
2022/08/04
新商廈設備佳 搶客有優勢
未通關疊加供應增 商廈難望短期復甦
2022/08/17
未通關疊加供應增 商廈難望短期復甦
商廈空置率又創新高
2022/08/27
商廈空置率又創新高
【港商廈趨勢】暫受3個因素影響 陽光房託吳兆基：寫字樓租金仍有壓力
2022/09/19
【港商廈趨勢】暫受3個因素影響 陽光房託吳兆基：寫字樓租金仍有壓力

你可能感興趣

散業權商廈 租金跌幅更高
14:14 2022/08/01
散業權商廈 租金跌幅更高
新商廈設備佳 搶客有優勢
11:00 2022/08/04
新商廈設備佳 搶客有優勢
未通關疊加供應增 商廈難望短期復甦
22:27 2022/08/17
未通關疊加供應增 商廈難望短期復甦

最新專欄文章

專家樓論 - 大跌市級數是這樣的
今日
大跌市級數是這樣的
專家樓論 - 長實一買一賣 揭露發展策略
2022/10/06
長實一買一賣 揭露發展策略
專家樓論 - 個別優質單位 閃現承接力？
2022/10/06
個別優質單位 閃現承接力？
專家樓論 - 淡市賣地王 風險變數多
2022/10/05
淡市賣地王 風險變數多
專家樓論 - 土地供應 哪屆政府最出力？
2022/10/04
土地供應 哪屆政府最出力？
物業出租 香港物業 海外物業 空置率 中環 商廈

下一篇文章

樓價跟隨股市下滑？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版