倘0+0實施 甲廈租務市場仍艱難

持續放寬防疫措施，無疑可帶動商務活動。不過，商廈市道面對最大問題，是供應過剩及空置率高，在新需求下，租金也難明顯反彈，而新甲廈質素上較佳，會有一定優勢。

疫情至今近3年，因入境措施嚴謹，令商廈租務市場極為淡靜。疫情前每年商廈平均吸納量約170萬至200萬平方呎，但因疫情出現，跨國商務活動大幅降低，本港商廈租務活動，疫情期間絕大部分為搬遷個案，機構在搬遷過程大部分亦沒有擴充，導致出現負吸納情況。因此，若0+0實施，海外大型機構，可重新派員來港視察及洽商，租務活動必會加快，需求預計上升。

需求可望陸續復常，可是商廈供應過剩是一大問題。今明兩年為甲廈供應高峰期，合共逾千萬平方呎樓面落成，分布中環、東九龍、港東島及長沙灣等地，每區均有大型項目。

同時，現時甲廈空置率約10%，市場上已有千萬平方呎空置樓面，連同大批新供應，即使市道復常，也難在三兩年間消化，可以預期甲廈租務活動改善，但業主在租金叫價上，因競爭大而略為降低，故租金難以反彈。兩年多的疫情，甲廈租金已有3成調整，若有新需求帶動，進一步下挫機會不高，料較平穩發展。

由於空置樓面盛，租客選擇亦多，故除了租金差別外，物業質素成為租客選擇重要條件之一。新落成的甲廈，始終單位樓底高，設備最新，業主亦不敢叫價進取，故在租務市場上搶客時，較舊式商廈優勝。