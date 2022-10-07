0+0短期難現 特首仍需「小心駕駛」？ 財金專欄 2022/10/07 分享： 分享： 香港放寬入境檢疫到「0+3」，各方期望很快再放寬到「0+0」，連旅發局都摩拳擦掌，準備落實後即斥億元做全球推廣；但港府中人指，特首李家超不想開車太快，亦要同時顧及與內地通關。 立法會議員田北辰本周一（3 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 星暗搶變明爭 財爺：積極不干預不合時宜 2022/10/06 星暗搶變明爭 財爺：積極不干預不合時宜 有政戲 - 財爺領軍立會交流 度蹺重振金融中心 2022/10/05 財爺領軍立會交流 度蹺重振金融中心 有政戲 - 李家超10.1講話藏玄機 通關好事近？ 2022/10/03 李家超10.1講話藏玄機 通關好事近？ 有政戲 - 競標角逐關愛隊 地區混戰誰得益？ 2022/09/30 競標角逐關愛隊 地區混戰誰得益？ 有政戲 - 金融峰會省招牌 重量級巨頭紛允來港 2022/09/29 金融峰會省招牌 重量級巨頭紛允來港 疫情 李家超 田北辰 邵家輝 新冠肺炎疫情 新冠肺炎