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0+0短期難現 特首仍需「小心駕駛」？

財金專欄 2022/10/07

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香港放寬入境檢疫到「0+3」，各方期望很快再放寬到「0+0」，連旅發局都摩拳擦掌，準備落實後即斥億元做全球推廣；但港府中人指，特首李家超不想開車太快，亦要同時顧及與內地通關。

立法會議員田北辰本周一（3

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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