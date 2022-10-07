二十大將要開啓一個新的政治經濟周期，也會誕生不少新的經濟發展思路。經濟界最近的關注點之一，是過去幾年飽受監管之難的數字經濟，在理順發展邏輯與價值邊界後，未來會作出革命性經濟變革，不僅是作為產業形態成為

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