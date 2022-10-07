市場經濟 數字革命 財金專欄 2022/10/07 分享： 分享： 二十大將要開啓一個新的政治經濟周期，也會誕生不少新的經濟發展思路。經濟界最近的關注點之一，是過去幾年飽受監管之難的數字經濟，在理順發展邏輯與價值邊界後，未來會作出革命性經濟變革，不僅是作為產業形態成為 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 國家級救市 揭樓市新時代 2022/10/06 國家級救市 揭樓市新時代 國情知聞 - 中國經濟新意 「制度開放型」 2022/10/05 中國經濟新意 「制度開放型」 國情知聞 - 李克強預熱 二十大經濟主張 2022/10/04 李克強預熱 二十大經濟主張 國情知聞 - 會前穩住「三秋」 未來拓「智慧農業」 2022/10/03 會前穩住「三秋」 未來拓「智慧農業」 國情知聞 - 回看9月3個會議 把脈末季經濟 2022/10/01 回看9月3個會議 把脈末季經濟 經濟 5G 人工智能 新經濟 物聯網 概念 共同富裕 中國