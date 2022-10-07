打造美版微信 時機早已過去 財金專欄 2022/10/07 分享： 分享： 還記得Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）提出收購Twitter後不久，忽讚內地的微信功能強大，除了通訊，還可以發表影片、評論。當時已有意見猜測他是否有意將Twitter打造成美版微信，網民果 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 打造美版微信 時機早已過去 2022/10/06 打造美版微信 時機早已過去 國金札記 - 英收緊簽證在即 BNO入籍不再？ 2022/10/06 英收緊簽證在即 BNO入籍不再？ 英國收緊簽證在即 BNO移民成絕響？ 2022/10/05 英國收緊簽證在即 BNO移民成絕響？ 國金札記 - 英退休金避一劫 惟危機陸續有來 2022/10/05 英退休金避一劫 惟危機陸續有來 英退休金避過一劫 惟危機陸續有來 2022/10/04 英退休金避過一劫 惟危機陸續有來 美國 Facebook Google Twitter 微信 壟斷 WhatsApp 馬斯克 金融服務 電子支付