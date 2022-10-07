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打造美版微信 時機早已過去

財金專欄 2022/10/07

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還記得Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）提出收購Twitter後不久，忽讚內地的微信功能強大，除了通訊，還可以發表影片、評論。當時已有意見猜測他是否有意將Twitter打造成美版微信，網民果

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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