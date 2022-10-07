新一輪石油戰來龍去脈！

美股本周初連升兩日反彈達5%之後，周三晚上開始出現整固，加上「油組+」決定十一月起每日減產高達二百萬桶挺油價，亞太區股市周四表現仍算不錯，日韓股市續升，澳洲股市平穩，港股恒指經過周三大升一千點後，周四

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