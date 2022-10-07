  • 28°C
香港時間 : 20221007日 (週五) 03:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新一輪石油戰來龍去脈！

財金專欄 02:30 2022/10/07

分享：

分享：

美股本周初連升兩日反彈達5%之後，周三晚上開始出現整固，加上「油組+」決定十一月起每日減產高達二百萬桶挺油價，亞太區股市周四表現仍算不錯，日韓股市續升，澳洲股市平穩，港股恒指經過周三大升一千點後，周四

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

最新專欄文章

投資坐標 - 反彈之際又有高息雪茄屁股！
2022/10/05
反彈之際又有高息雪茄屁股！
投資坐標 - 「0+0」便可止咳嗎?
2022/10/04
「0+0」便可止咳嗎?
投資坐標 - 弱市擴張料盈利見新高！
2022/09/30
弱市擴張料盈利見新高！
太陽能龍頭股急跌之謎！
2022/09/28
太陽能龍頭股急跌之謎！
投資坐標 - 房託基金急挫後高息吸引!
2022/09/27
房託基金急挫後高息吸引!
濱海投資（02886） 中國海洋石油（00883） 華新手袋國際控股（02683） 石油輸出國組織 德國 地緣政治 美股 港股 股票 拜登

下一篇文章

樓市調整宜有序 施政報告引前路
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

有政戲 - 星暗搶變明爭 財爺：積極不干預不合時宜
星暗搶變明爭 財爺：積極不干預不合時宜
選股情報 - 內房有幾壞
內房有幾壞
國金札記 - 英收緊簽證在即 BNO入籍不再？
英收緊簽證在即 BNO入籍不再？
中字股實力談 - 阿里好抵買 盈利復增長
阿里好抵買 盈利復增長
建行將反彈 MACD底背馳
建行將反彈 MACD底背馳
國情知聞 - 國家級救市 揭樓市新時代
國家級救市 揭樓市新時代