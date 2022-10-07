新一輪石油戰來龍去脈！ 財金專欄 02:30 2022/10/07 分享： 分享： 美股本周初連升兩日反彈達5%之後，周三晚上開始出現整固，加上「油組+」決定十一月起每日減產高達二百萬桶挺油價，亞太區股市周四表現仍算不錯，日韓股市續升，澳洲股市平穩，港股恒指經過周三大升一千點後，周四 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 反彈之際又有高息雪茄屁股！ 2022/10/05 反彈之際又有高息雪茄屁股！ 投資坐標 - 「0+0」便可止咳嗎? 2022/10/04 「0+0」便可止咳嗎? 投資坐標 - 弱市擴張料盈利見新高！ 2022/09/30 弱市擴張料盈利見新高！ 太陽能龍頭股急跌之謎！ 2022/09/28 太陽能龍頭股急跌之謎！ 投資坐標 - 房託基金急挫後高息吸引! 2022/09/27 房託基金急挫後高息吸引! 濱海投資（02886） 中國海洋石油（00883） 華新手袋國際控股（02683） 石油輸出國組織 德國 地緣政治 美股 港股 股票 拜登