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未來賽道在中國

財金猛人追蹤 08:00 2022/10/10

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當代全球投資大師－巴菲特和索羅斯，兩人都是業界公認的高手，他們的投資概念卻南轅北轍。

用跑步作比喻，巴菲特玩的是馬拉松，並非42公里的哪一種，而是超級馬拉松100公里；索羅斯玩的是變速變向短跑，一聽到哨子聲改變方向，如同武學大師李小龍說的一樣：「天下武功、惟快不破」。

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筆者不會像宗教信仰硬要推介哪一個才是王道，因每一個人的性格不一，找到適合的「道」 便會如魚得水，如硬要嚴詠春耍洪拳和舞關刀便有強人所難之嫌。

巴菲特寫了一本書名叫《雪球》，敘述了他人生和投 資理念，他說：「人生就像滾雪球，你只要找到濕的雪，和很長的坡道，雪球就會越滾越大。」 聰明的人會用生動 的例子去說明一切，巴菲特過去在美國這條坡道購入穩定 增長的股票，例如可口可樂（美：KO），持有並讓它愈滾愈大，他就是做了這一個決定而已。 巴菲特最近也講了這一番話：「我不會花一秒鐘去改變任何一個人，除非他自己一定要改變！很多人不改變，總是說我沒有這個、沒有哪個；缺這個、等哪個，因為這個、因為哪個，其實你真正缺乏的就三個字：做決定！」 

筆者告訴大家從前最好的坡道在美國，今天的坡道在中國，比美國的更長更斜，更適合投資，濕的雪可以是股票或房地產。從1860年到現在美國的房地產價格平均已增長了60倍，紐約和曼克頓更不止此數，股票道瓊斯指數在一百年長了200多倍，直到今天為止，樓價和指數仍在大型上升軌之中。

中國的坡道從1979年開始只有三十多年，按照美國的經驗來看，房產和指數仍是在上升軌跡當中，不做決定參與這場坡道遊戲的人，會較參與者活得辛苦，若懷著中國崩潰論的人參與沽空更會成為輸家和被恥笑的對象，他們只能在志同道合的群組中得到讚美聲音，因為群組早已成為回音箱，只聽見自己唱衰中國的迴響罷了。 讀畢此文，讀者夠勇氣做出擁抱中國的決定嗎？還是繼續等，羨慕別人的成果呢？

作者：香港財務專業協會主席邵志堯

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撰文 : 邵志堯 香港財務專業協會主席

欄名 : 邵看風雲

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