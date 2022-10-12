大摩：OPEC+減產穩油價 中石油逾6成機會跑贏同業

經過美國在上周五公布強勁的9月份就業數據後，聯儲局下月加息0.75厘的機會已增至逾81%（點擊圖片放大），而12月進一步加息0.5厘機會逾63%，即市場已愈來愈相信聯邦基金利率區間到今年底，將會與聯儲局在上月議息會後點陣所示的今年底前預測中位數為4.4厘吻合。今年底，聯邦基金利率達4厘亦已是市場共識（點擊圖片放大），已本輪聯儲局加息步伐之快，已遠快過上次以至對上6次加息周期。

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專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出【下一頁】

所以，讀者最理想是追求預測股息在約14.9厘的收息股，次選為預測股息在約7.2厘的收息股，原因見：【下一頁】

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10月12日：

【12：00】內房股曾為熱門收息股，惟近年受到行業不利因素衝擊而令「收息股魅力」大降。內房行業最新售樓表現及分析，詳見：【下一頁】

【07：00】油股為股價較波動的收息股，雖然全球陷經濟衰退，但是油組及夥伴國（OPEC+）將於11月開始減產，摩根士丹利昨日發表的報告預料，此舉或可穩定甚至推動油價，而中石油 （00857） 股價有望於油價疲弱遭到沽售後有所反彈。

摩根士丹利更認為，中石油有可能在冬季提高國內的天然氣價格，並相信中石油股價在30日內，將有60%至70%的機會......

10月11日：

【23：00】煤氣 （00003） 自從停止紅股派送後，「收息股魅力」大降，而花旗最新發表的研究報告，亦重申煤氣「沽售」的投資評級，並將煤氣目標價由7.2元下調至5.8元。

花旗預計，到冬季，中國天然氣銷售的單位毛利，將因城市燃氣價格上漲而下降，並預料冬季天然氣門站價格將按年升約10%至15%。

此外，花旗更預測美國今年第四季至明年第一季將再加息1.5厘，在美元利率趨升的情況下，令香港公用股估值將進一步被向下重新評估，當中更預期煤氣......

10月8日：

【13：00】中資電訊股為近期淡市中相對穩健的收息股，並預計在本月下旬公布今年第三季營運數據。中銀國際最新發表研究報告預計，雖然內地在疫情下有部份地區曾進行封控，以及電訊商為中小企業提供數字化的折扣，但料內地電訊行業在第三季服務收入增幅將維持在7.6%的水平，並認為中資電訊股估值具有吸引力，股息回報亦可為未來帶來支持。

中銀國際更預測，中國移動 （00941） 今年第三季盈利將按年增長9.8%至308億元人民幣，當中服務收入按年升......

關於10月上旬「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

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