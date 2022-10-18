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瑞銀：企業業務成香港電訊新動力 股息年均增約2%至3%

研究報告 08:01 2022/10/18

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經過美國在10月7日公布強勁的9月份就業數據後，縱使聯儲局最近5次議息累計加息3厘（點擊圖片放大），但是市場仍預期該局下月加息0.75厘的機會已增至逾81%（點擊圖片放大），而12月進一步加息0.5厘機會逾63%，即市場已愈來愈相信聯邦基金利率區間到今年底，將會與聯儲局在上月議息會後點陣所示的今年底前預測中位數為4.4厘吻合。

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專訪洪灝 談港股最新部署【下一頁

今年底，聯邦基金利率達4厘亦已是市場共識（點擊圖片放大），已本輪聯儲局加息步伐之快，已遠快過上次以至對上6次加息周期。所以，讀者最理想是追求預測股息在約14.9厘的收息股，次選為預測股息在約7.2厘的收息股，原因見：【下一頁

———————————————

10月18日：

【08：00】本地電訊股為港人傳統收息股之一，惟美國步入加息周期削弱此類股份的吸引力，加上行業競爭憂慮，令相關股份股價近日走弱。不過，瑞銀近日發表的報告，重申電訊盈科 （00008） 及香港電訊 （06823） 的「買入」投資評級，並指在行業中首選為電訊盈科及香港電訊，其後依次為香港寬頻 （01310） 、和電香港 （00215） 及數碼通 （00315）

瑞銀指，自8月以來，香港電訊和香港寬頻向新用戶及特選地區用戶提供優惠，變相下調住宅寬頻價格，而瑞銀認為，兩者股價下跌可能是由於市場憂慮競爭惡化。不過，瑞銀相信，雖然香港寬頻宣布透過具吸引力的定價吸客，有助於在價格敏感的客戶中獲得市場份額，但是料價格戰對其影響有限，而且香港寬頻的企業業務需要更多時間復甦，因其中小企業業務佔比較高，預計2023至2024年其相關收入將會持平，而2023年股息或下降逾10%，因為其營運支出或資本支出節省的空間有限。因此維持對香港寬頻的「中性」看法，目標價由9.2元降至6元。

反觀香港電訊，瑞銀表示，隨着在新冠疫情期間，公共服務及更多跨國企業投放更多資金推動數字化，企業業務已成為香港電訊的新業務增長動力，相信......

10月17日：

【06：00】九龍倉置業 （01997） 成為近期少數股價可逆市沿上升軌推進的藍籌股，分析詳見：【下一頁

10月14日：

【19：00】日前有外電報道，香港政府研究放寬13個優先行業的非永久居民置業的印花稅，而摩根大通最新發表研究報告指，此可能將推動市場情緒產生積極變化，但預期只刺激樓市的交易量復甦，相信對樓價影響不大。

摩通指，雖然恒地 （00012） 及新世界 （00017） 等表現不佳的股份可能有挾淡倉出情出現，但認為即使政府削減樓市辣招，相關地產股的高槓桿問題也不會消失，相信相關股份的股價反彈只屬短暫。

反觀摩通繼續看好表現相對出眾的......

10月13日：

【19：00】濠賭股曾是收息股之一，惟過去兩年受疫情衝擊而「收息股魅力」消退。幸而國際評級機構惠譽表示，近日中國放寬澳門旅行限制，令當地入境人數開始恢復，為博彩業帶來支持。

不過，惠譽又指，目前入境澳門的旅客數字仍然偏低，同時預期新冠病毒變種可能令當局再次收緊防疫措施，加上中國經濟增長放緩，也對博彩業復甦前景產生負面影響。惠譽續表示，當局......

【17：00】傳統電力股曾是熱門收息股之一，但因燃料成本上漲而出現虧損，導致「收息股魅力」盡失。不過，傳統電力股近期盈利顯示改善情況，「收息股魅力」有望再現，分析詳見：【下一頁

【07：00】本地收租股為香港傳統收息股之一，為過去年受到疫情衝擊及寫字樓供應增加的夾擊，令零售及寫字樓兩大類物業的租金均受壓。不過，據國際商業房地產服務機構高力國際昨日發表《2022第三季房地產市場報告》顯示，香港寫字樓淨吸納量在今年第三季，出現自新冠疫情爆發以來的明顯拐點。

    點擊圖片放大
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香港寫字樓市道或許有望好轉，有望改善，利好收租股相關盈利預測被調升。香港寫字樓展望，詳見：【下一頁

10月12日：

【13：00】酒店股原為收息股之一，但行業嚴重受到新冠疫情衝擊，而業務上有經營酒店的本地發展商也變陣應對，分析詳見：【下一頁

【12：00】內房股曾為熱門收息股，惟近年受到行業不利因素衝擊而令「收息股魅力」大降。內房行業最新售樓表現及分析，詳見：【下一頁

【07：00】油股為股價較波動的收息股，雖然全球陷經濟衰退，但是油組及夥伴國（OPEC+）將於11月開始減產，摩根士丹利昨日發表的報告預料，此舉或可穩定甚至推動油價，而中石油 （00857） 股價有望於油價疲弱遭到沽售後有所反彈。

摩根士丹利更認為，中石油有可能在冬季提高國內的天然氣價格，並相信中石油股價在30日內，將有60%至70%的機會......

10月11日：

【23：00】煤氣 （00003） 自從停止紅股派送後，「收息股魅力」大降，而花旗最新發表的研究報告，亦重申煤氣「沽售」的投資評級，並將煤氣目標價由7.2元下調至5.8元。

花旗預計，到冬季，中國天然氣銷售的單位毛利，將因城市燃氣價格上漲而下降，並預料冬季天然氣門站價格將按年升約10%至15%。

此外，花旗更預測美國今年第四季至明年第一季將再加息1.5厘，在美元利率趨升的情況下，令香港公用股估值將進一步被向下重新評估，當中更預期煤氣......

專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出【下一頁

10月8日：

【13：00】中資電訊股為近期淡市中相對穩健的收息股，並預計在本月下旬公布今年第三季營運數據。中銀國際最新發表研究報告預計，雖然內地在疫情下有部份地區曾進行封控，以及電訊商為中小企業提供數字化的折扣，但料內地電訊行業在第三季服務收入增幅將維持在7.6%的水平，並認為中資電訊股估值具有吸引力，股息回報亦可為未來帶來支持。

中銀國際更預測，中國移動 （00941） 今年第三季盈利將按年增長9.8%至308億元人民幣，當中服務收入按年升......

關於10月上旬「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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