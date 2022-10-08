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港股望反彈 周綫圖超賣

財金專欄 2022/10/08

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港股周三出現報復式反彈後，過去兩日無以為繼，恒生指數18000點得而復失，國企指數苦苦支撐6000點，而內地股市下周一復市，可以為港股多一個參考指標。而未來一個多月有三大主要因素影響港股節奏，恒指中期

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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