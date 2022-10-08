港股望反彈 周綫圖超賣 財金專欄 2022/10/08 分享： 分享： 港股周三出現報復式反彈後，過去兩日無以為繼，恒生指數18000點得而復失，國企指數苦苦支撐6000點，而內地股市下周一復市，可以為港股多一個參考指標。而未來一個多月有三大主要因素影響港股節奏，恒指中期 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【與節奏共舞】港股中綫曙光初現 恒指反彈190還是200？（第三版） 2022/10/07 【與節奏共舞】港股中綫曙光初現 恒指反彈190還是200？（第三版） 中字股實力談 - 包裹數量升 中通增長佳 2022/10/07 包裹數量升 中通增長佳 中字股實力談 - 【掌控節奏】恒指悶局180整固 未來一個月與節奏共舞（第三版） 2022/10/06 【掌控節奏】恒指悶局180整固 未來一個月與節奏共舞（第三版） 中字股實力談 - 阿里好抵買 盈利復增長 2022/10/06 阿里好抵買 盈利復增長 中字股實力談 - 【港股急轉彎】恒指重上180升勢未完 港股見底還是技術反彈？（第三版） 2022/10/05 【港股急轉彎】恒指重上180升勢未完 港股見底還是技術反彈？（第三版） 習近平 G20 美國聯儲局 美滙指數 阿里巴巴－SW（09988） 新經濟 美元